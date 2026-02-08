Esteri
video suggerito
video suggerito

Si sbuccia la caviglia in vacanza, torna a casa e collassa: colpito da batterio mangiacarne

L’uomo ha trascurato una banale caduta in vacanza ma al ritorno a casa ha rischiato seriamente di morire a causa di un batterio mangiacarte che si è insinuato attraverso la ferita bloccando fegato, reni e polmoni.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Brian Roush
Brian Roush

Una semplice e all’apparenza trascurabile caduta ha trasformato una felice vacanza di coppia in un vero e proprio incubo per un uomo statunitense di 62 anni, Brian Roush, che ha rischiato seriamente di morire a causa di un batterio mangiacarne. Quella piccola sbucciatura, infatti, ha aperto la porta a un batterio che si è insinuato nel corpo nei successivi giorni di vacanza alle Bahamas presentando il conto proprio mentre l’uomo tornava a casa.

Il 62enne infatti si è sentito male proprio mentre tornava a Fort Lauderdale collassando improvvisamente tanto da dover essere ricoverato immediatamente. I medici hanno subito capito la gravita della situazione diagnosticandogli un grave shock settico. L’uomo è stato quindi intubato e attaccato a un respiratore ma il batterio si era diffuso così rapidamente da causargli una fascite necrotizzante, comunemente nota come malattia mangia carne.

L’uomo infatti aveva trascurato quel piccolo infortunio lieve e ha continuato a dedicarsi alle attività programmate durante la vacanza alle Bahamas, come nuotare e andare sugli scivoli d'acqua, senza rendersi conto di quanto gli stava accadendo.

Leggi anche
Case occupate, nuova stretta della Lega nel decreto sicurezza: le ipotesi su sgomberi immediati

"La sepsi stava devastando tutto. Il fegato, i reni e i polmoni hanno smesso di funzionare mentre era in shock settico ed è stato messo in coma farmacologico con il supporto vitale", ha spiega la famiglia dell’uomo, aggiungendo: "La sua caviglia è andata in cancrena e gran parte della carne dalla caviglia alla parte inferiore del polpaccio ha dovuto essere asportata fino all'osso".

Le condizioni dell’uomo erano cosi gravi che i medici gli avevano dato poche speranze di vita nei primi giorni ma fortunatamente le cure hanno funzionato e incredibilmente gli organi hanno ripreso a funzionare. Ora il 62enne però ha davanti a sé un lungo recupero per imparare di nuovo a camminare e a usare gli arti.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Goggia e Brignone in gara per una medaglia in discesa. Speranze per Ghiotto e il biathlon
Olimpiadi, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara ai Giochi di Milano Cortina
Valentino Rossi: "Con Mattarella è stato fatto tutto in segreto. Hai a che fare con una certa aura"
Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l'oro olimpico, il telecronista crolla: "Non ce la faccio"
Jutta Leerdam schiacciata dalla pressione, va via furiosa: la stampa olandese presenta una protesta
Paolo De Chiesa: "Ho incontrato l'uomo della pistola che stava per uccidermi. Era pietrificato"
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views