Si “rompe” il finestrino dell’aereo, scene di panico a bordo: il video virale su Tik Tok Un finestrino rotto su un aereo che getta nel panico i passeggeri. È quanto mostra un video caricato su Tik Tok che ha sfondato il tetto delle 8,4 milioni di visualizzazioni solo sul social cinese. Le immagini sono state riprese su un volo della Polish Airlines.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Il finestrino rotto del Boeing 787–8 della Polish Airlines (Fonte: Tik Tok)

Grida e scene di paura a bordo di un aereo. Le immagini sono state riprese col telefonino da un passeggero (il video è in coda all'articolo): mostrano un finestrino dell'aereo con vistose crepe. Intorno, le persone che si allontanano e richiamano l'attenzione del personale di bordo con fare preoccupato. È successo all'interno di un Boeing 787-8 della Polish Airlines diretto da Varsavia a New York.

Il testimone, "Tristan", ha caricato il video su Tik Tok: "Ritorno al passato quando il finestrino del nostro aereo della Polish Airlines si è rotto e tutti sono andati fuori di testa", recita la didascalia posta in sovrimpressione. Le immagini sono diventate virali, in rete, con oltre 8,4 milioni di visualizzazioni soltanto sul social network cinese.

Secondo quanto riporta il sito "The Aviation Herald", specializzato nella raccolta di materiale e notizie riguardanti imprevisti e incidenti a bordo di aerei, il fatto è avvenuto su un volo della Polish Airlines dello scorso 20 agosto. Nel momento in cui il finestrino si è rotto – si legge sul sito – l'aereo si trovava a circa 300 km a nord-est di New York.

Nonostante l'imprevisto, il mezzo è riuscito a concludere il tragitto atterrando all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy. Qui il finestrino danneggiato è stato sostituito. Dopo circa cinque ore, il Boeing è ripartito per il volo di ritorno verso la capitale polacca.

Secondo quanto riferito da un portavoce della compagnia aerea polacca, sembra che a danneggiarsi sia stato solo uno degli strati interni dell'oblò, a causa della forte pressione interna. Nel complesso, però, non è risultata compromessa la tenuta del finestrino. Quindi nessun reale pericolo per equipaggio e passeggeri.

Il precedente sullo stesso aereo: puzza di bruciato vicino a un finestrino

Non è la prima volta, quest'anno, che un finestrino di quello stesso Boeing 787-8 della Polish Airlines getta nel panico i passeggeri. Un inconveniente simile era già accaduto lo scorso 4 gennaio 2022, durante un volo di ritorno diretto a Varsavia da Seoul, con 180 viaggiatori a bordo: poco prima dell'atterraggio, secondo quanto si apprende da "Aero Inside", il personale viaggiante dell'aereo ha sentito un forte odore di bruciato in prossimità di un finestrino.

Anche in questo caso, fortunatamente, l'aereo ha concluso la tratta senza conseguenze gravi e i passeggeri sono regolarmente scesi dal velivolo utilizzando le scale. Il rapporto della "Commissione statale per le indagini sugli incidenti aerei polacca", ha ipotizzato che l'odore sia stato provocato dalle valvole di ricircolo dell'aria.

Ma al termine delle opportune verifiche da parte degli ingegneri manutentori, non è stata riscontrata alcuna anomalia di funzionamento. Il personale ha deciso di sostituire una delle valvole, ma non è stato possibile stabilire la causa esatta dell'odore.