Si avvicina troppo agli squali mentre nuota: viene morsa alla schiena. Poi si rituffa in acqua Carmen, infermiera di 30 anni, stava nuotando con un suo amico fotografo (che ha ripreso la scena) in una baia dell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, quando è stata morsa. Nonostante una ferita di 15 cm, la donna ha subito deciso di tornare in acqua con gli squali.

A cura di Biagio Chiariello

Uno squalo di quasi 100 chili l'ha morsa mentre nuotava, provocandole una ferita di 15 cm tra la spalla e la schiena. Carmen Canovas Cervello, infermiera di 30 anni, si era tuffata al largo delle Maldive, nell'Oceano Indiano, con l'amico Ibrahim Shafeeg, 37 anni, un fotografo subacqueo. È stato lui a catturare a riprendere la scena.

I due si erano tuffati nella baia degli squali dell'atollo di Vaavu, dove si sono imbattuti in una decina di esemplari di squalo nutrice che nuotavano liberamente intorno a loro. Entrambi hanno indossato l'attrezzatura subacquea e si sono messi a nuotare con i pescicani, lunghi circa 3 metri, per oltre 45 minuti prima che si verificasse l'incidente.

Ad un certo punto, uno degli squali deve essersi infastidito, valutando che erano troppo vicini e ha deciso di mostrare il proprio dominio piantando i denti sulla spalla e sulla parte superiore della schiena di Carmen. Shafeeg, impegnato a riprendere gli squali intorno a lui, è riuscito sorprendentemente a filmare la scioccante aggressione con la sua videocamera GoPro.

I due sono subiti usciti dall'acqua per controllare i danni inflitti alla ragazza. Ma è evidente che sia la vittima sia il suo amico hanno ritenuto che si trattasse di una ferita di poco conto. Sicuramente non grave da impedire loro di tuffarsi nuovamente per riprendere la loro esperienza subacquea. "Abbiamo semplicemente pulito la ferita e abbiamo continuato a fare snorkeling nello stesso punto", ha detto Shafeeg.

Gli squali nutrice sono comuni nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive, essendo una zona dove è facile trovare cibo grazie alle diverse attrazioni turistiche che circondano l'area. Di solito non sono aggressivi e si allontanano quando vengono avvicinati. Ma se vengono provocati in qualche modo, il loro morso può essere letale a causa dei denti estremamente affilati e della forte mascella.

Secondo i rapporti prima del 2022, ci sono stati circa 51 aggressioni provocate e cinque non provocate da parte di squali nutrice.