Si addormenta in vasca con la figlia in braccio e al risveglio la trova morta: “Papà devastato”

Doveva essere un momento di riposo e tranquillità durante una breve vacanza in Florida in una casa affittata appositamente per alcuni giorni ma per una famiglia statunitense di Washington DC si è rivelata una tragedia. Mentre godeva della vasca idromassaggio nell’abitazione, il papà si è addormentato con la figlia piccola in braccio, una bambina di 20 mesi, trovandola morta annegata al suo risveglio. Per la tragedia, che si è consumata dieci giorni fa a Kissimmee, nella contea di Osceola, la polizia ha arrestato il 33enne per omicidio colposo.

"Mi dispiace per questa mamma e questo papà; erano devastati. Avevano anche un altro bambino di 6 mesi in casa. Sappiamo che prendersi cura di due bambini piccoli può essere impegnativo", ha dichiarato il portavoce della polizia locale annunciando di aver dovuto comunque procedere con l’arresto del genitore 33enne la scorsa settimana per i reati di abbandono di minore e omicidio colposo.

Polizia e sanitari erano accorsi nella casa nella notte del 13 dicembre scorso, poco dopo le 3:30 del mattino, in seguito alla segnalazione di una bambina priva di sensi che sembrava essere annegato in una vasca idromassaggio. Nonostante l’intervento dei paramedici, la piccola è morta poco dopo in ospedale. Il padre aveva subito ammesso di aver portato la figlia con lui nella vasca idromassaggio la sera precedente e di essersi addormentato tenendola in braccio.

"Ha riferito di essersi svegliato e di aver trovato la bambina priva di sensi tra le sue braccia mentre era ancora nella vasca idromassaggio", ha affermato la polizia locale. Secondo i giornali locali, l’uomo avrebbe ammesso davanti agli investigatori di aver bevuto quella sera e di aver anche ingerito alcuni tranquillanti prima di entrare nella vasca idromassaggio con la figlia in braccio. A seguito delle indagini, gli investigatori hanno stabilito che il papà era stato negligente e lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio colposo aggravato su minore.

La tragedia ha sconvolto la famiglia che si apprestava a festeggiare insieme il Natale. “Proviamo un dolore immenso, mio fratello è sconvolto e distrutto, Non riesco proprio a credere che sia quasi Natale e che sia successo tutto questo" ha dichiarato la zia della piccola.