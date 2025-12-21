Si accoda a una famiglia e sale sull’aereo senza biglietto e passaporto: beccato solo perché l’aereo è pieno

L’uomo si è accodato semplicemente ad altri e facendo finta di essere un familiare di un altro gruppo di viaggiatori in partenza per Oslo ed è riuscito così a violare la sicurezza di uno degli aeroporti più trafficati d’Europa: quello di Londra-Heathrow.

Senza bagagli ma solo col suo zainetto, si è accodato a una famiglia che lo precedeva al gate, ha superato i controlli e infine si è accomodato sull’aereo in partenza per un volo internazionale ma senza carta d'imbarco e nemmeno il passaporto. È la singolare impresa di un trentenne britannico che con semplicità è riuscito a violare la sicurezza di uno degli aeroporti più trafficati d'Europa: quello di Londra-Heathrow.

L’episodio su un volo della British Airways in partenza al mattino presto per l’Aeroporto di Oslo Gardermoen, in Norvegia. Secondo quanto riferito dai giornali britannici, il clandestino è rimasto per diverso tempo sul velivolo, un airbus A320, e probabilmente sarebbe decollato con gli altri se il volo non fosse stato al completo. L’uomo infatti ha iniziato destare sospetti quando ha cambiato più volte posto man mano che salivano i passeggeri. A questo punto infatti è stato avvicinato dagli assistenti che volevano aiutarlo a trovare il posto ma si sono accorti che non aveva nessun biglietto.

La conseguenza è stato l’allarme generale con l’intervento del personale di sicurezza aeroportuale e degli agenti di polizia che sono saliti a bordo e hanno preso in custodia l’uomo ma hanno fatto scattare anche i controlli di sicurezza sul velivolo. L’emergenza infatti ha comportato lo sbarco di tutti i passeggeri dal volo, il controllo approfondito dell’aereo in cerca di eventuali oggetti nascosti con cani antidroga e anti esplosivo e il successivo reimbarco con un doppio controllo dei passaporti e delle carte d'imbarco di tutti i passeggeri. L’aereo infine è ripartito solo tre ore dopo.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si sarebbe presentato ai controlli di sicurezza del Terminal 3 dell'aeroporto di Heathrow accodandosi semplicemente ad altri e facendo finta di essere un familiare di un altro gruppo di viaggiatori mentre questi mostravano carte d'imbarco e passaporti al gate. Così senza biglietto e documenti è salito sull’aereo indisturbato. "Stiamo collaborando con l'aeroporto di Heathrow e i team competenti che stanno indagando a fondo sulla situazione. In nessun momento è stata compromessa la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aereo. Ci siamo scusati con i clienti per il ritardo e l'aereo è decollato come previsto" spiegano da British Airways.