Sfrutta il cognome, si finge ereditiera e si fa dare 30 milioni dalle banche, 74enne tra i più ricercati dall’FBI

La 74enne Mary Carole McDonnell è finita nella lista dei più ricercati dell’FBI perché si è finta ereditiera della McDonnell Douglas, una delle più grandi aziende aerospaziali, riuscendo a farsi consegnare 30 milioni di dollari dalle banche prima di scappare.

Una donna statunitense di 74 anni, Mary Carole McDonnell, è finita nella lista dei più ricercati dell'FBI dopo aver messo in atto una truffa milionaria ai danni di diverse banche californiane usando solo il suo vero cognome. Inserendo i suoi dati e la sua foto nella lista dei most wanted, l’Fbi ha comunicato nei giorni scorsi che gli investigatori ritengono si trovi ora a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove sarebbe scappata dopo il mandato di arresto nei suoi confronti nel dicembre 2018.

Secondo l’accusa, la signora aveva grossi problemi finanziari quando decise di sfruttare il suo cognome per accreditarsi negli istituti di credito della zona come la ricca ereditiera dei fondatori della McDonnell Douglas, una delle più grandi aziende aerospaziali e aeronautiche statunitensi e all’epoca ancora leader del settore.

Secondo i documenti del tribunale, la donna nel 2017 riuscì a far credere di essere l'erede di un trust "segreto" da 80 milioni di dollari appartenente alla famiglia McDonnel. Grazie al suo cognome, infatti, era riuscita a convincere diversi istituti finanziari a sborsare diversi prestiti mai restituiti per quasi 30 milioni di dollari contando sul presunto conto fiduciario ereditato.

"Ha ideato e partecipato a un piano per ottenere denaro, fondi, beni e proprietà da Banc of California” spiegano gli inquirenti dell'ufficio Fbi di Los Angeles. In pratica avrebbe convinto i dipendenti dell'istituto finanziario di essere ricca e che presto sarebbe diventata ancora più ricca come erede della famiglia McDonnell.

“A partire da luglio 2017 circa e fino a maggio 2018, McDonnell avrebbe ideato e messo in atto consapevolmente il piano e avrebbe ottenuto fraudolentemente un totale di circa 14,7 milioni di dollari dalla banca, a cui sapeva di non avere diritto e che non ha ancora restituito” spiegano dall’Fbi. Con lo stesso stratagemma avrebbe truffato anche altre banche nelle contee di Los Angeles e Orange intascando altri 15 milioni di dollari. Per questo è stata accusata di frode bancaria e furto d'identità aggravato ma si è resa irreperibile lasciando il Paese.