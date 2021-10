Sfingi vendute come nani da giardino a pochi soldi, ma sono autentiche e valgono 200mila sterline In Inghilterra due sfingi originali sono state acquistate a pochi soldi da un banditore d’asta che le ha rivendute a circa 200mila sterline. I vecchi proprietari le usavano per decorare il giardino e le avevano riparate col cemento. Le statue, invece, sono originali e ora appartengono a una galleria d’arte internazionale.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Una coppia di sfingi originali in Inghilterra è stata venduta per sole 300 sterline. I vecchi proprietari non potevano immaginare che le statue fossero originali e che sarebbero state rivendute al prezzo di circa 200mila sterline. Negli anni, credendole dei falsi, le avevano riparate col cemento.

Trattate come nani da giardino. Due sfingi originali hanno trascorso gli ultimi 15 anni nel patio di un giardino di Clare, nella contea di Suffolk, in Inghilterra. Il mese scorso, i proprietari hanno deciso di cambiare totalmente l’arredamento interno ed esterno alla loro villetta e per questo motivo hanno contattato il banditore d’aste, James Mander. Tra le altre cose, gli hanno proposto l’acquisto delle due sfingi egiziane per poche centinaia di sterline, perché essendo state per così tanto tempo esposte alle intemperie nel loro giardino, avevano qualche ammaccatura, che “diligentemente” era stata riparata col cemento.

Le sfingi di pietra, col volto da donna e il corpo animale, lunghe circa un metro e mal ridotte, sono state messe all’asta il 9 ottobre scorso con un prezzo di partenza di 200 sterline. Il valore quasi subito è lievitato a 100mila e ha raggiunto il picco finale con 195mila, che è il prezzo con il quale una galleria d’arte internazionale ha potuto aggiudicarsi l’opera d’arte. Secondo gli esperti di vendite di questo tipo, le due sfingi sono uno dei pezzi di maggior valore, venduti fino ad ora nella contea inglese. “È stata una giornata emozionante – ha detto James Mander – Siamo stati molto lieti di informare chi ci ha venduto le statue, che le hanno usate come ornamenti da giardino per molti anni, senza alcuna idea del loro vero valore”.