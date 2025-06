Sessione di turismo spirituale finisce in tragedia: turista ingerisce ayahuasca ma si sente male e muore

video suggerito

Una sessione di turismo spirituale è finita in tragedia in Perù dove le autorità hanno avviato un'indagine sulla morte di un turista statunitense di 41 anni, crollato improvvisamente dopo aver assunto ayahuasca, un potente allucinogeno utilizzato nella medicina tradizionale indigena. La vittima, Aaron Wayne Castronova, era uno dei tanti partecipanti a uno dei riti sciamanici che da tempo hanno preso sempre più piede tra i turisti nel Paese sudamericano.

La tragedia lunedì quando l'uomo, originario dell'Alabama, stava partecipando a un rito di guarigione in una struttura rifugio dell'Amazzonia peruviana, al confine con Brasile e Colombia, che prevede l'uso di varie piante medicinali della tradizione locale. Dopo aver ingerito ayahuasca, una bevanda allucinogena, ha iniziato a sentirsi male ed è crollato perdendo i sensi. Nonostante i soccorsi dei presenti, l'uomo è morto poco dopo.

Dopo il decesso, i responsabili del rifugio hanno allertato le autorità. Il corpo di Castronova quindi è stato trasportato via fiume fino al porto più vicino e poi trasferito all'obitorio per gli esami post mortem. Il medico legale della Procura di Loreto, Narciso López, ha spiegato che l'autopsia ha determinato la causa del decesso in un'insufficienza multiorgano , con presenza di versamento pleurico e pancreatite acuta, sebbene quest'ultima ipotesi debba essere confermata da ulteriori accertamenti. Lo specialista ha spiegato che "si tratta di una condizione infiammatoria, che l'ayahuasca può talvolta causare". Il trista "ha subito uno scompenso che lo ha portato alla morte dopo aver ingerito questo prodotto" ha concluso.

Secondo le dichiarazioni dei gestori del rifugio dove è avvenuto il rito, il turista non avrebbe informato gli organizzatori della cerimonia di essere sottoposto a un trattamento antibiotico, circostanza che avrebbe potuto aggravare le sue reazioni al consumo di ayahuasca.

In seguito all'incidente, l'ambasciata statunitense a Lima ha raccomandato ai suoi cittadini di "non ingerire o consumare allucinogeni tradizionali, spesso noti come ayahuasca o kambo". "Queste sostanze pericolose vengono spesso proposte ai viaggiatori in Perù come purificatori cerimoniali o spirituali", ha avvertito l'ambasciata. Da decenni nelle regioni amazzoniche si è sviluppata un'industria del turismo spirituale incentrata proprio sull'ayahuasca.