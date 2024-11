Sente bussare sotto il pavimento della sua casa per settimane: la polizia trova un uomo nudo, viveva lì

video suggerito

Da diverse settimane una 93enne di El Sereno, quartiere di Los Angeles, sentiva degli strani rumori provenire dai sotterranei della sua abitazione, sopratutto di notte. Pensava si trattasse di un animale, la realtà però era un'altra.

A cura di Biagio Chiariello

L'abitazione sotto la quale si nascondeva l'uomo (Google Maps)

Per settimane si era lamentata con la sua famiglia per quegli strani rumori provenienti da sotto casa. Soprattutto di notte, l’anziana sentiva spesso dei colpi. Qualche giorno fa, la polizia ha fatto una scoperta inquietante: non si trattava di un opossum o di un procione, ma di un uomo, nudo, che secondo le autorità viveva in un’intercapedine sotto l’abitazione della donna, una 93enne di El Sereno, quartiere di Los Angeles.

"Di solito i rumori si sentivano a tarda notte, quindi li avevamo semplicemente attribuiti a degli animali", ha raccontato il genero della donna, Ricardo Silva, alla NBC News. Ma giovedì scorso, 7 novembre, i rumori sono diventati molto più forti del solito, tanto che la famiglia dell’anziana ha deciso di chiamare la polizia.

"Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha risposto a una chiamata nell’isolato 3600 di Locke Avenue intorno alle 22:30 e ha scoperto un uomo nascosto sotto la casa", ha confermato un portavoce del LAPD. L’abusivo non voleva lasciare la sua ‘dimora' sotterranea, per cui "gli agenti hanno contattato una squadra SWAT per assistenza all’arresto", ha aggiunto il portavoce.

Ne è seguita una situazione di stallo durata diverse ore prima che l’uomo venisse preso in custodia. Ora è sospettato di violazione di proprietà privata. "Si è rifiutato di andarsene", ha spiegato Silva alla NBC News. ‘Non aveva paura dei cani poliziotto e i primi due tentativi con gas lacrimogeni sono stati inefficaci", ha aggiunto.

La polizia ha identificato il sospettato come Isaac Betancourt, 27 anni, trovato senza vestiti al momento dell’arresto. L’uomo è stato poi rilasciato sabato pomeriggio e dovrà comparire in tribunale il prossimo 6 dicembre. Il sospettato era stato già arrestato in diverse occasioni tra luglio 2022 e agosto di quest’anno, secondo il LASD Inmate Information Center.