Il video del pericolosissimo inseguimento a Los Angeles: conducente del furgone sfugge alla polizia a piedi Un uomo ha rubato un furgoncino a Los Angeles, lanciandosi in una folle corsa per le strade della città. Con la polizia alle calcagna, ha travolto tre auto e gravemente danneggiato un Suv che stava attraversando un incrocio. Dopo lo schianto, ha arrestato la sua corsa in un parcheggio di un negozio di vernici ed è fuggito a piedi sotto il naso della polizia. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine a 12 isolati di distanza qualche roa dopo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le immagini dello schianto del furgone rubato e dell'arresto del conducente da Abc

Ha rubato un furgoncino ed è fuggito a tutta velocità tra le strade di Los Angeles, scontrandosi con diversi veicoli prima dello schianto finale nel parcheggio di un negozio di vernici. Il conducente si è allontanato subito dopo dalla scena del sinistro stradale senza farsi individuare dalle forze dell'ordine, che nel frattempo si erano lanciate all'inseguimento. L'uomo è stato fermato solo diverso tempo dopo a 12 isolati di distanza.

Si è concluso così uno degli inseguimenti più pericolosi degli ultimi anni a Los Angeles, con la folle corsa a tutta velocità sulla Harbor 110 Freeway del furgone con la la Polizia di Los Angeles alle calcagna. L'autista si è fatto strada tra le auto colpendone diverse e alla fine, sulla San Gabriel River 605 Freeway, si è schiantato contro il muro di un parcheggio di un negozio di vernici. Il conducente ha guidato sulla corsia di emergenza e contromano, muovendosi anche a zigzag nel traffico.

Il furgone ha travolto tre veicoli, facendosi strada tra i rottami nonostante la gomma squarciata. Il veicolo ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso, colpendo di fatto un Suv. La forza della collisione ha portato il camioncino a interrompere la sua corsa nel parcheggio di un negozio di vernici. L'uomo si è allontanato dalla scena dell'incidente con nonchalance, percorrendo a piedi diversi isolati prima di essere fermato dagli agenti della Polizia di Los Angeles che nel frattempo, pur essendo giunti nel piazzale dove era stato abbandonato il furgoncino, non erano riusciti a fermare il conducente, allontanatosi nella baraonda generale. Un agente sarebbe rimasto ferito durante la colluttazione per l'arresto del responsabile.

Il conducente del Suv rimasto gravemente danneggiato durante l'inseguimento è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute non sono note. Il furgone rubato, inoltre, è stato tracciato per tutto l'inseguimento grazie al cellulare del legittimo proprietario, dimenticato nel mezzo prima del furto.