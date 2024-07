video suggerito

"Sei solo ipocondriaca", ma a 24 anni scopre di avere un cancro ovarico: la storia di Emma La storia di Emma Mehta, 34enne inglese, che ha scoperto di avere un cancro ovarico mesi dopo che per il suo medico era solo una "ipocondriaca in cerca di attenzioni".

A cura di Ida Artiaco

Per i medici era una ipocondriaca in cerca di attenzioni. Ma nel giro di qualche mese Emma Mehta, 34enne inglese, ha scoperto di avere un cancro ovarico con il quale deve fare i conti ancora oggi. È stata lei stessa a raccontare la sua storia con una lettera al quotidiano inglese Metro.

Il calvario di Emma è cominciato nel 2017, quando, a 24 anni, sono cominciati i primi sintomi come gonfiore e dolore addominale, che lei pensava fossero dovuti allo stress dell'ultimo anno di Università, ma dopo la laurea, a giugno di quell'anno, il malessere è continuato, così ha deciso di rivolgersi al proprio medico di base, per il quale poteva trattarsi di sindrome dell'intestino irritabile. Più di un anno dopo, a settembre del 2018, le sono stati prescritti degli esami del sangue, tra cui un test per verificare il marcatore tumorale CA125, che è un indicatore del cancro ovarico. Questo è risultato elevato e ha dato il via a un percorso di nove mesi che ha portato alla diagnosi definita.

Prima la ragazza ha visitato un ginecologo che pensava si trattasse di endometriosi. "Ho spiegato tutti i miei sintomi e ho segnalato il marcatore tumorale in aumento, ma lui era irremovibile nel dire che ero troppo giovane per avere il cancro, rassicurando anche i miei genitori. Mi hanno fatto sentire come un'ipocondriaca in cerca di attenzioni", ha raccontato Emma. Poi, a marzo del 2019, sei mesi dopo gli esami, è stata sottoposta ad una laparoscopia che ha evidenziato la presenza di più tumori, le cui biopsie hanno rivelato che si trattava effettivamente di cancro alle ovaie che si era già diffuso all'addome.

"Mi è stato detto che avrei dovuto sottopormi a un intervento chirurgico addominale esteso per rimuovere la maggior parte delle masse. Non riuscivo a camminare e avevo dolori costanti. Mi è stato detto che il mio tumore sarebbe stato trattato come una condizione cronica e mi è stata prescritta una terapia a tempo indeterminato per cercare di impedirne il ritorno". Ma alla fine del 2020 una scansione ha rilevato una sospetta recidiva al diaframma e al fegato. "Poco prima di Natale sono stata informata che il cancro era probabilmente tornato e ho dovuto sottopormi a un ulteriore importante intervento chirurgico addominale a gennaio del 2021 per rimuovere le masse sospette. Ho dovuto lasciare Edimburgo, dove studiavo, e tornare in Inghilterra", ha detto, aggiungendo: "Sono consapevole che le probabilità non sono a mio favore, ma cerco di godermi la vita il più possibile".