Seggiovia precipita da 15 metri in Spagna: almeno 30 feriti, molte persone restano appese in aria L'incidente è avvenuto nella stazione sciistica di Astun, nel Nord-Est del Paese. Due persone versano in condizioni gravissime. Secondo i media, diverse persone sono rimaste appese sulla seggiovia, in attesa dei soccorsi.

A cura di Biagio Chiariello

Un grave incidente si è verificato questo sabato mattina, 18 gennaio, nella stazione sciistica di Astún, nei Pirenei, dopo che la cabina di una seggiovia è precipitata sulla pista del Canal Roya da almeno 15 metri, come riporta El Pais. I fatti sono avvenuti attorno a mezzogiorno. I feriti sono almeno una trentina, di cui 2 gravissimi, secondo la Delegazione del Governo di Aragona. Altri due versano in condizioni serie, mentre 4 sono lievi. Altri 15/20 sono stati curati sul posto o già dimessi, chiarisce il governo locale.

Secondo i media, circa 80 persone sono ancora bloccate sulla seggiovia intrappolate, appese sulla seggiovia. Il direttore generale delle emergenze del Governo di Aragona, Miguel Angel Clavero, ha dichiarato che, secondo il canale 24 ore, l’incidente sarebbe stato provocato da un malfunzionamento della puleggia di rinvio della seggiovia, causando la rottura del cavo di sostegno."

Un ragazzo ha raccontato alla televisione pubblica Tve di aver visto "saltare" un cavo nel meccanismo della seggiovia. "All'improvviso hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava", ha raccontato.

Sono stati mobilitati cinque elicotteri: due provenienti dall’Aragona, uno dedicato all’emergenza medica, uno per le operazioni di soccorso della Navarra e un altro appartenente al Gruppo di intervento in montagna della Guardia Civil. Sul posto sono stati dispiegati anche vigili del fuoco, psicologi e 24 ambulanze per il supporto vitale di base. La stazione sciistica è stata chiusa ai visitatori ed evacuata.

"Sono stati resi disponibili gli ospedali di Jaca, Barbastro e Saragozza. Ora attendiamo aggiornamenti sullo stato delle operazioni di recupero delle persone ancora presenti sul posto", ha dichiarato il delegato del governo in Aragona, Fernando Beltrán.

La stazione sciistica di Astún, molto frequentata dagli sciatori spagnoli, è situata nei Pirenei, vicino al confine tra Spagna e Francia."