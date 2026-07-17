Sedava donne conosciute online, le violentava e filmava gli abusi: arrestato 68enne in Germania, almeno 14 vittime

Un uomo di 68 anni è stato incriminato a Berlino con l’accusa di aver sedato e violentato 14 donne. Stando a quanto ricostruito, dopo averle conosciute online, le drogava con un mix di alcol e sedativi e filmava le violenze. Gli investigatori sospettano che le vittime siano molte di più.

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Un uomo di 68 anni è stato incriminato dalla Procura di Berlino con l'accusa di aver drogato e violentato 14 donne conosciute su piattaforme di incontri online, filmando le aggressioni sessuali.

Gli inquirenti hanno dichiarato che al 68enne sono stati contestati 22 capi d'accusa per stupro aggravato e lesioni personali gravi ai danni di 14 donne, ma che è sospettato di averne violentate complessivamente 58.

L'inchiesta è partita nel marzo 2025, quando il nome dell'uomo è comparso in alcune chat con un altro individuo, già sotto indagine. L'altro uomo nel frattempo è deceduto, mentre la casa del 68enne è stata perquisita l'anno scorso. Qualche mese fa un esperto forense, incaricato dagli inquirenti, ha esaminato i dispositivi sequestrati e ha trovato i video delle violenze.

Il sospettato, che si trova in custodia cautelare dal marzo 2026, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle accuse a suo carico, riferiscono i pubblici ministeri, aggiungendo che ora spetterà ai tribunali di Berlino decidere se mandarlo a processo.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 68enne avrebbe conosciuto le vittime online, poi avrebbe somministrato loro un mix di sedativi e alcol per violentarle. Nessuna delle donne finora contattate ricordava di essere stata violentata e lo ha scoperto solo dopo aver visionato i video recuperati dagli investigatori.

Secondo quanto riferito dalle autorità, 30 delle 58 donne presenti nei video sono state identificate, mentre l'identità delle altre deve ancora essere accertata. Le indagini relative a ulteriori potenziali vittime sono ancora in corso.

Il caso è emerso a meno di una settimana dalla condanna a 5 anni di carcere per stupro aggravato di un medico di 32 anni di origine cinese.

Faceva parte di una chat di gruppo in cui uomini si scambiavano informazioni su come sedare e violentare donne. Il 32enne è stato ritenuto colpevole di aver fornito ripetutamente consigli ad altri membri del gruppo.

In Germania molti casi di stupro sono attualmente perseguibili con un termine di cinque anni, ma la ministra della Giustizia Stefanie Hubig ha dichiarato il mese scorso di ritenere che tale termine dovrebbe essere esteso a 20 anni.

Hubig ha inoltre proposto modifiche alla legge affinché chiunque venga condannato per aver utilizzato le cosiddette "droghe dello stupro" per commettere violenze o rapine debba affrontare una pena detentiva minima di 5 anni.