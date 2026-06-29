Germania, violenta sparatoria oggi a Stade: almeno 5 morti e diversi feriti, fermate due persone

La sparatoria in Germania, nel centro di Stade, vicino a un centro di accoglienza per madri e minori. Cinque morti: fermate due persone. Non sono state ancora diffuse info sull’identità delle vittime né sui motivi del gesto.

Almeno cinque persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi, lunedì 29 giugno, in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50mila abitanti a ovest di Amburgo, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e casa famiglia per madri. “Operazione di polizia in Dankersstrasse a Stade, Al momento sitiamo conducendo un intervento in tutta la zona. Evitate l'area” è l’avvertimento lanciato dalla polizia di Lueneburg su tutti i canali social a ora di pranzo prima di dichiarare il cessate pericolo dopo le ore 15:00

Dopo la sparatoria, massiccio il dispiegamento di forze dell'ordine in tutto il centro città con traffico bloccato e zone chiuse al transito mentre l'area della sparatoria è stata isolata. Video sui social mostrano la polizia che corre armi in pugno in alcune strade in cerca di sospetti. Due persone sono state arrestate poco dopo, tra cui il presunto omicida, come ha confermato un portavoce della polizia, ma in zona si registra ancora una massiccia presenza di agenti e mezzi delle forze dell’ordine tedesche. "Sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco vicino a un centro giovanile nel centro città", ha dichiarato il portavoce. Sul posto numerosi anche i servizi di soccorso medico e agenti della scientifica per i rilievi.

Secondo le informazioni ottenute dal quotidiano Abendblatt, dopo la sparatoria gli autori avrebbero tentato la fuga a bordo di una Mercedes ma, dopo un breve inseguimento, sarebbero stati bloccati e arrestati nei pressi di un centro commerciale Marktkauf.

L’allarme è scattato nel primissimo pomeriggio di lunedì, intorno alle 13:45, quando sul posto sono intervenute numerose auto della polizia, seguite dalle ambulanze. Secondo un portavoce della polizia, “sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, ci sono cinque vittime e diversi feriti, alcuni dei quali gravi". Al momento però le autorità locali non hanno diffuso ulteriori informazioni sulla dinamica esatta dei fatti, né sul movente o sull’identità degli autori del crimine e sulle vittime. Testimoni oculari citati dai media locali parlano di più vittime viste a terra sul posto.

Il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, ha espresso le sue condoglianze sui social media. "Seguo con profonda apprensione le notizie provenienti da Stade, in Germania. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le persone coinvolte in questo tragico episodio. Sono in corso le verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali. Siamo al fianco della Germania in questo momento di dolore" ha fatto sapere il Ministro