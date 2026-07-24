Picchiano i bimbi e li costringono a rimanere sotto al sole senza cappello: arrestate 2 educatrici ad Ancona

Due educatrici di una scuola dell’infanzia nell’Anconetano sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minori: avrebbero picchiato i bambini, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, costretti a camminare scalzi e sotto al sole senza cappellino.

Sono state arrestate con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori due educatrici di una scuola dell'infanzia nell'Anconetano: stando alle indagini finora condotte dai carabinieri delle stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Osimo, le due avrebbero colpito i bambini con schiaffi e pizzicotti, strattonandoli e chiudendoli nel bagno al buio per alcuni minuti, costringendoli anche a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza il cappellino.

Le vittime avrebbero tra i 3 e i 6 anni. Il provvedimento, emesso dal gip di Ancona su richiesta della Procura, arriva al termine delle indagini avviate lo scorso giugno. I militari hanno documentato, con numerosi servizi di osservazione, come le due educatrici avessero maltrattato i bambini minori di 6 anni, a loro affidati, sottoponendoli a "sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche, in un clima di perdurante intimidazione".

In particolare, spiegano gli investigatori dell'Arma, sono state riscontrate violenze fisiche, con schiaffi al volto e alla testa, pizzicotti e tirate di capelli ai danni dei piccoli, che sarebbero anche stati strattonati in diverse occasioni. Oltre alla violenza fisica, le due donne si sarebbero rese responsabili di punizioni umilianti e degradanti, come far togliere forzatamente le scarpe ai piccoli, lasciandoli camminare scalzi, togliere loro il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti, o costringerli a colpirsi al capo da soli.

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Nei reati contestati c'è anche l'abbandono di minori. Questo perché, pur avendo il dovere di custodia e cura dei minori, di età variabile tra i tre e i sei anni, li avrebbero abbandonati, lasciandoli in giardino, totalmente privi di vigilanza per diversi minuti. Il gip, nel valutare i gravi indizi di colpevolezza, ha ravvisato "una sistematica condotta illecita delle indagate, incompatibile con il ruolo di educatrici di bambini ancora in tenera età, in un quadro di violenze, percosse, umiliazioni e minacce e in un contesto di scarsa attenzione o palese disinteresse verso i minori affidati alle indagate".