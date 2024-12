Scoperti 12 cadaveri in fosse clandestine in Messico: forse vittime dei narcotrafficanti

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Dodici cadaveri sono stati ritrovati in fosse clandestine nello Stato del Chihuahua, in Messico. Gli inquirenti hanno fatto sapere che i resti sono stati rinvenuti nella cittadina di Ascensión, circa 180 chilometri a ovest di Ciudad Juarez, che si trova al di là del confine con El Paso, in Texas, negli Usa.

Gli investigatori hanno iniziato a esplorare il sito lo scorso 18 dicembre e nei giorni successivi hanno ampliato l'area di ricerca. Alla fine hanno trovato 11 fosse separate e poco profonde in cui erano stati gettati una dozzina di corpi. I resti sono stati portati nei laboratori forensi dello Stato per un'eventuale identificazione e per determinare, se possibile, la causa della morte.

"La scoperta è stata fatta durante le operazioni di tracciamento che hanno avuto luogo il 18, 19 e 20 dicembre" – si legge in una nota diffusa dall'Ufficio del Procuratore di Stato – "Gli scheletri non identificati e le prove sono stati trasferiti ai laboratori del Forensic Medical Service" nella città di Ciudad Juarez per determinare la causa della morte e la loro identità.

Lo stato messicano di Chihuahua da anni è attraversata dalla violenza della criminalità organizzata, in quanto si trova sulla strada del traffico di droga e di migranti verso gli Stati Uniti.

Cartelli e bande di rapitori usano spesso queste fosse clandestine per sbarazzarsi dei corpi di vittime e rivali. Come ricorda l'Ap, si tratta di una pratica che ha contribuito al problema delle persone scomparse in Messico, che ora sono circa 120mila.

Secondo i dati ufficiali, nel Paese sono stati più di 450mila gli omicidi collegati alle violenze dei narcotrafficanti da quando il governo ha schierato l'esercito per combatterli nel 2006.

I parenti delle persone scomparse sono spesso lasciati da soli a cercare i loro cari. Molti si mettono in contatto e formano gruppi volontari che vanno nel deserto alla ricerca di queste fosse clandestine. Non si sa se uno di questi gruppi abbia aiutato le autorità a localizzare le sepolture di Ascensión.