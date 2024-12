Scompare nel nulla, il padre si suicida durante le ricerche ma lei ricompare: “Non sapevo nulla”

video suggerito

"Non sapevo nulla. Non ero a conoscenza di tutto quello che stava accadendo mentre ero via, e sto ancora elaborando tutto" sono queste le prime parole pubbliche di Hannah Kobayashi, la 30enne statunitense che era scomparsa nel nulla mettendo in allarme parenti e amici per un possibile rapimento che ha portato anche al suicidio del padre. Dopo una vasta ricerca delle autorità la donna è riapparsa in Messico spiegando che era un allontanamento volontario e che non sapeva degli appelli pubblici e delle ricerche dei familiari.

Nella dichiarazione, rilasciata alla NBC News tramite una lettera consegnata alla zia, Kobayashi ha rivelato di essere tornata negli Stati Uniti dal Messico domenica scorsa in mattinata anche se i familiari in precedenza hanno spiegato che ha detto loro di non voler tornare a casa per il momento.

"Sono profondamente grata alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno dimostrato gentilezza e comprensione in questo periodo. Ora mi concentro sulla mia guarigione, sulla mia pace e sulla mia creatività", ha affermato la donna senza rivelare i motivi dell'allontanamento e senza fare menzione della tragedia del padre.

La donna era arrivata all'aeroporto internazionale di Los Angeles l'8 novembre ma non aveva preso la coincidenza del volo per New York che aveva prenotato per una vacanza in città. La sua famiglia si è allarmata qualche giorno dopo quando non è più riuscita a contattarla. I parenti ne hanno denunciato la scomparsa il 13 novembre con il Dipartimento di Polizia di Los Angeles che ha preso in carico il caso il 15 novembre.

Si è scoperto così che si accompagnava con un uomo e questo aveva fatto temere un rapimento. Durante le ricerche e dopo averla cercata a lungo, il padre si è tolto la vita gettandosi nel vuoto da un parcheggio multipiano di Los Angeles. La polizia ha affermato che i filmati di sorveglianza hanno mostrato che la donna aveva attraversato autonomamente il confine con il Messico.