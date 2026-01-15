Scherzo al cellulare del passeggero fa scattare allarme sull’aereo, caccia militari in volo e atterraggio di emergenza

L’allarme oggi sui cieli della Spagna dove l’Airbus A321 è stato scortato da due caccia militari fino a Barcellona. Una volta a terra, si è scoperto che tutto era iniziato per uno scherzo di uno dei 150 passeggeri a bordo.

Lo scherzo al cellulare di uno dei passeggeri di un volo di linea ha fatto scattare l’emergenza massima nelle scorse ore sui cieli della Spagna dove sono stati fatti alzare in volo due caccia dell’aeronautica militare per scortare poi il velivolo a terra per un atterraggio di emergenza. L’episodio nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, su un aereo della Turkish Airlines partito da Istanbul alle 9:00 con 150 passeggeri a bordo e diretto all’aeroporto di Barcellona dove sarebbe dovuto atterrare alle 11:00.

Proprio mentre entrava nei cieli spagnoli, a bordo del volo TK1853 è scattata l’emergenza. Il comandante ha avvertito la torre di controllo di una possibile minaccia a bordo mettendo in moto il protocollo previsto in questi casi. Le autorità iberiche hanno ritenuto credibile la minaccia e fatto alzare in volto due jet da combattimento militari, che hanno intercettato l’Airbus A321 scortandolo a vista fino all'aeroporto di Barcellona-El Prat. Qui le autorità avevano già predisposto i controlli del caso facendo arrivare l’aereo in una zona isolata dove ha trovato già polizia e soccorsi pronti a intervenire.

Il personale di emergenza ha evacuato tutti i passeggeri ed effettuato i controlli del caso all'interno dell'aereo operato dalla compagnia aerea turca ma non ha trovato alcuna minaccia. Dopo il panico iniziale, le indagini della Guardia Civil hanno scoperto che la minaccia proveniva da un messaggio di testo sul cellulare di uno dei passeggeri a bordo dello stesso volo.

Fonti investigative hanno rivelato a El Pais che il passeggero aveva scritto per scherzo un messaggio sul proprio telefono cellulare in cui faceva riferimento alla presenza di una bomba a bordo. Doveva essere uno scherzo a un amico ma un altro passeggero lo ha visto e ha allertato l'equipaggio facendo scattare l’allarme.

L’allerta comunque non ha boccato lo scalo spagnolo e arrivi e partenze sono proseguiti regolarmente. La società di gestione aeroportuale spagnola AENA ha spiegato che l'aeroporto ha funzionato normalmente mentre le forze di sicurezza valutavano la situazione e che la "presunta minaccia non ha pregiudicato in alcun modo il funzionamento" della struttura.