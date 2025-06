video suggerito

Scendono dall’autobus e uccidono un uomo a botte, tre ragazzine si dichiarano colpevoli: “Fatto senza motivo” Tre ragazzine di 15, 16 e 17 anni si sono dichiarate colpevoli dell’omicidio di un uomo di 75 anni, Fredi Rivero, aggredito alla fermata di un autobus nel febbraio scorso a Londra, nel quartiere Islington. Le tre hanno raccontato di aver ucciso l’uomo a calci e pugni “senza un reale motivo”. La sentenza è attesa per il 5 settembre. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fredi Rivero

In tre hanno ucciso un uomo di 75 anni in un agguato in strada a Londra, nella zona nord della città. Il delitto è stato filmato da una delle 3 adolescenti che si sono dichiarate colpevoli davanti ai giudici. La vittima è Fredi Rivero, un cittadino boliviano che in pochi minuti si è visto circondato da tre ragazzine di 15, 16 e 17 anni a Islington. I fatti si sono verificati nel febbraio scorso e l'uomo è deceduto in ospedale il giorno dopo l'aggressione.

Secondo quanto ricostruito, Rivero sarebbe stato accerchiato mentre si trovava a una fermata dell'autobus su Seven Sisters Road. Le tre ragazzine sarebbero scese dal bus per poi circondarlo, strappandogli dal volto gli occhiali e spingendolo a terra senza apparente motivo. Il 75enne sarebbe stato preso a calci e pugni sotto l'occhio della telecamera del cellulare di una delle teenager.

La polizia è stata allertata intorno alle 23.25, diversi minuti dopo l'aggressione. Una volta accorsa sul posto, ha trovato Rivero a terra privo di sensi con una grave ferita alla testa. L'uomo è stato condotto in ospedale ma è purtroppo morto poco dopo.

Gli agenti intervenuti hanno potuto ricostruire i fatti basandosi sulle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Dalle immagini, si vede una delle tre adolescenti colpire il 75enne alla testa, facendolo cadere all'indietro. Dalle riprese sono poi riusciti a individuare le amiche della 17enne che oggi insieme a lei hanno ammesso le loro responsabilità nell'omicidio. Il gruppetto ha sottolineato di aver aggredito Rivero "senza un reale motivo".

La figlia e l'ex moglie della vittima erano presenti in tribunale al momento dell'ammissione di colpa. Le tre ora rischiano una condanna per omicidio colposo e il giudice si esprimerà in merito il prossimo 5 settembre, quando si terrà la lettura della sentenza.