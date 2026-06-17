Conosce minorenne su un’app online: poi lo stupra e lo costringe alla dieta. Arrestato 43enne a Bologna

L’uomo è finito agli arresti domiciliari a Bologna. Avrebbe adescato un minorenne su un’app di incontri online, instaurando un rapporto di forte dipendenza emotiva. Poi gli abusi sessuali, il controllo alimentare con un dieta restrittiva che ha fatto perdere peso al ragazzino e la produzione di materiale pedopornografico. Ora deve rispondere di violenza sessuale aggravata su minore.

immagine di repertorio

Aveva conquistato la fiducia di un ragazzo minorenne su un’applicazione di incontri online, costruendo con lui un legame di forte dipendenza emotiva. Poi sono arrivati gli abusi sessuali. Per questi fatti un uomo di 43 anni è stato messo agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato di Bologna. L’indagato è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minore e produzione di materiale pedopornografico.

Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della Procura di Bologna, al termine di un’indagine complessa coordinata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale dell’Emilia-Romagna.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe contattato il ragazzo sull’app di dating e, nel tempo, avrebbe creato un rapporto manipolatorio basato sulla dipendenza emotiva. Una volta guadagnata la sua fiducia, sarebbero iniziati gli incontri fisici nel corso dei quali si sarebbero consumati gli abusi.

Ma l’influenza dell’indagato sulla vittima non si limitava alla sfera sessuale. Gli investigatori hanno accertato che il 43enne esercitava un controllo anche sul piano alimentare e comportamentale, fornendo al minore "indicazioni e prescrizioni dietetiche particolarmente restrittive" che hanno causato una drastica perdita di peso. Un comportamento che, secondo gli inquirenti, ha aggravato "il suo equilibrio psicologico e il suo stato di vulnerabilità".

Decisivi per l’esito dell’inchiesta sono stati gli accertamenti tecnici sui dispositivi informatici dell’uomo: l’analisi forense ha permesso di trovare elementi concreti anche sulla produzione di materiale pedopornografico riconducibile direttamente a lui.

L’indagine, partita dalle tracce digitali lasciate sulla app di incontri, si è avvalsa di sofisticate attività di analisi cibernetica che hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda.

L’uomo si trova attualmente ai domiciliari.