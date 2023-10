Scende dalla macchina e accoltella un uomo: ex procuratore arrestato negli Stati Uniti Patrick Scruggs, ex procuratore federale coinvolto nel processo per l’assalto alla Casa Bianca del 6 gennaio 2021, è stato arrestato dopo aver accoltellato un automobilista in Florida. I fatti risalgono al 26 settembre scorso, quando il 39enne ha reagito violentemente in seguito a un tamponamento sull’autostrada.

Un ex procuratore federale coinvolto nel processo per l'assalto alla Casa Bianca del 6 gennaio 2021, Patrick Scruggs, è stato arrestato dopo aver accoltellato un automobilista in Florida. I fatti risalgono al 26 settembre scorso, quando l'uomo, 39 anni, ha reagito violentemente dopo essere stato tamponato da un'altra auto su un'autostrada, la I-275: sarebbe uscito dal suo veicolo e si sarebbe diretto verso quello che l'ha colpito, secondo quanto riferito dalle autorità e riportato dalla Cnn.

Scruggs avrebbe poi rotto il vetro dell'altra auto e avrebbe iniziato a colpire il guidatore con un coltello tascabile, causandogli "ferite multiple e tagli sulle braccia", come si legge sul rapporto dell'arresto della Florida Highway Patrol. La scena è stata ripresa da un altro guidatore, tamponato a sua volta dall'auto, che ha consegnato il filmato alle autorità.

La foto dopo l’arresto di Patrick Scruggs, 39 anni

Sarebbe stato proprio lui a chiamare il 911 e a cercare di fermare il 39enne. Secondo quanto riportato dai media, il testimone si chiama Ahmed Gahaf e ha raccontato sui quotidiani l'aggressione. "In quel momento ho pensato che venisse a dare una mano, sapete, e invece è arrivato con altri progetti in mente", ha detto l'uomo. "Mi sono avvicinato e ho provato a dirgli di fermarsi, ma lui si è avvicinato, era a pochi centimetri di distanza dal mio petto con il coltello. Mi ha detto: ‘Anche tu? Vuoi uccidermi?'. Io mi sono allontanato ed ero ancora al telefono con l'operatore del 911 mentre lui continuava ad accoltellare l'altro autista".

John Nohlgren, l'avvocato dell'aggressore, ha scritto un'email alla Cnn in cui ricorda la carriera del suo cliente e aggiungendo che il 39enne non ha nessun precedente. "È stata una situazione caotica in cui sono rimaste coinvolte diverse macchine in una delle aree più trafficate. La persona che avete visto nei video non è il signor Scruggs. C'è molto di più rispetto a quanto è stato riferito e noi stiamo lavorando con impegno per far luce su quanto accaduto".

Gahaf ha raccontato ai giornali di essere rimasto scioccato quando ha scoperto che l'aggressore è un ex procuratore federale: "Non riuscivo a crederci, è una cosa che mi ha fatto impazzire. Dovrebbe conoscere la legge", ha detto. Scruggs ora è accusato di aggressione aggravata, percosse aggravate da arma mortale e rapina a mano armata, secondo quanto si legge nella deposizione successiva all'arresto. È stato rilasciato dopo 10 ore dal suo ingresso nella prigione della Contea di Pinellas, dopo aver pagato una cauzione da 65mila dollari.

Scruggs è stato per un decennio come senior litigation counsel nell'attorney office del Middle District della Florida a Tampa. Quest'estate invece è stato assunto da uno studio legale privato di Atlanta. La Barnes & Thornburg ha fatto sapere alla Cnn che l'uomo è stato licenziato.