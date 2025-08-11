Scende a fumare ma il treno ad alta velocità riparte, si aggrappa e sopravvive a 230 km orari

All’avvio del treno, l’uomo si è lanciato nello spazio tra due carrozze e ha iniziato a bussare ai finestrini per attirare l’attenzione. Il capotreno ha azionato il freno d’emergenza e, una volta a bordo, “lo ha rimproverato pesantemente”, ha raccontato un passeggero.

Un giovane di 24 anni, di origine algerina, è sopravvissuto dopo essersi aggrappato all’esterno di un treno ad alta velocità in Austria. L’episodio è avvenuto sabato sera a St. Pölten, a ovest di Vienna, quando il convoglio Railjet, in viaggio da Zurigo verso la capitale, è partito mentre l’uomo stava fumando una sigaretta sul marciapiede.

Secondo il portavoce delle ferrovie austriache, Herbert Hofer, il ragazzo è rimasto attaccato alla fiancata del treno fino a quando il personale ha effettuato una fermata di emergenza e lo ha fatto salire a bordo. "È un comportamento irresponsabile, questo genere di cose di solito finisce con la morte di qualcuno", ha commentato Hofer. "E non metti in pericolo solo te stesso: se finisci sotto il treno, devono intervenire soccorritori, polizia, vigili del fuoco".

Il quotidiano Heute riferisce che il 24enne, all’avvio del treno, si è lanciato nello spazio tra due carrozze e ha iniziato a bussare ai finestrini per attirare l’attenzione. Il capotreno ha azionato il freno d’emergenza e, una volta a bordo, "lo ha rimproverato pesantemente", ha raccontato un passeggero.

Il treno, che può raggiungere i 230 chilometri orari, è arrivato a Vienna con sette minuti di ritardo. Alla stazione di Meidling, il giovane è stato preso in consegna dalla polizia. Sono in corso accertamenti sul suo passato e sulle circostanze che lo hanno spinto a un gesto tanto pericoloso.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere: a gennaio, un uomo ungherese di 40 anni è sopravvissuto aggrappato a un treno tedesco ad alta velocità per 32 chilometri, anche in questo caso dopo che il treno era partito prima che lui avesse finito una sigaretta.