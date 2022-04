Scavalca il muro Usa Messico ma rimane impigliata, Griselda lasciata morire impiccata, lascia 2 bimbe La terribile storia di Griselda, una giovane mamma messicana trovata impiccata a testa in giù al confine tra Messico e Stati Uniti come l’avevano lasciata i trafficanti di migranti.

A cura di Antonio Palma

Morta impiccata con la corda con la quale aveva tentato di scavalcare il muro al confine tra Messico e Stati Uniti con il sogno di poter provvedere meglio alle sue due bimbe. È l'ennesima drammatica storia di immigrazione che si è consumata all'inizio di questa settimana nei pressi del valico di Agua Pietra. Le autorità della contea di Cochise affermano che la donna è stata trovata lunedì notte lungo un tratto di recinzione di confine alta circa dieci metri a circa 15 chilometri a ovest di Douglas, nello stato dell'Arizona. La vittima è Griselda Verduzco Armenta, 31enne di Sinaloa, secondo le informazioni ricevute dal medico legale dal consolato messicano e dalla famiglia.

La donna, come tanti altri, pare che si fosse affidata a un gruppo di trafficanti di migranti che le avevano consegnato un'imbracatura da arrampicata che aveva usato per scalare la barriera. La giovane mamma di due bimbe di sei e 9 anni, però, è rimasta impigliata ed è morta soffocata a testa in giù. "Aveva un tipo di imbracatura che pare servisse a farla passare la recinzione. Sembra che si sia incastrata con un piede o una gamba in cima alla recinzione, cosa che l'ha fatta capovolgere, quindi era appesa a testa in giù e non c'era nessun altro sulla scena quando sono arrivati ​​gli agenti" spiegano gli inquirenti statunitensi. Gli agenti Usa erano arrivati sul posto avvertiti della presenza della donna dagli addetti alle emergenze messicani ma probabilmente era lì già da diverso tempo perché i trafficanti hanno preferito abbandonarla sul posto.

La giovane madre è stata portata in un ospedale nella vicina città di Bisbee, in Arizona, ma i medici l'hanno dichiarata morta poco dopo. L'ufficio del medico legale della contea di Pima, che ha condotto l'autopsia sulla salma, ha stabilito che la sua morte è stata un incidente e che la donna è morta di asfissia traumatica per essere appesa a testa in giù. Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, almeno 650 persone sono morte nel tentativo di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico nel 2021, segnando l'anno più mortale da quando l'agenzia ha iniziato a registrare le morti al confine nel 2014.