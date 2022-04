Scandalo Partygate, i parlamentari britannici aprono un’inchiesta su Boris Johnson Il premier britannico Boris Johnson sarà oggetto di un’inchiesta parlamentare sull’eventualità che abbia mentito sullo scandalo Partygate, le feste a Downing Street durante il lockdown Covid.

A cura di Susanna Picone

Il premier inglese Boris Johnson finisce sotto inchiesta. Oggi i parlamentari britannici hanno deciso di aprire un'indagine per determinare se il primo ministro abbia consapevolmente mentito e ingannato il Parlamento nelle sue giustificazioni sul cosiddetto “partygate”, le feste organizzate a Downing Street e non solo nonostante i divieti per il lockdown legato alla pandemia di Covid. Per consenso i parlamentari hanno deciso di rivolgersi al "Comitato Privilegi", che a sua volta indagherà sullo scandalo partygate. La mozione, presentata dal partito laburista, all'opposizione, è stata approvata verbalmente dai deputati, che hanno gridato ‘sì', dopo che il governo ha abbandonato gli sforzi per convincere i legislatori conservatori a bloccarla.

La scorsa settimana Boris Johnson è stato multato per aver violato le restrizioni anti-Covid mentre partecipava a un drink a sorpresa per il suo compleanno nel giugno del 2020, diventando così il primo capo del governo britannico sanzionato per aver infranto la legge. Ora, qualora l'inchiesta dovesse considerare il premier colpevole di aver oltraggiato il Parlamento per aver mentito sui party a Downing Street mentre il Paese era in lockdown, Johnson potrebbe essere costretto anche alle dimissioni.

Oggi Boris Johnson, sull’aereo per l’India, ha ribadito di voler rimanere in carica fino alle prossime elezioni legislative previste per il 2024. E ha anche assicurato che "francamente non ha assolutamente nulla da nascondere" in questa vicenda. "Mi scuso con tutto il cuore ma resto al mio posto", ha detto anche nei giorni scorsi Johnson a proposito dello scandalo Partygate intervenendo alla Camera dei Comuni. L'indagine inizierà solo dopo che sarà chiusa l'inchiesta di Scotland Yard.