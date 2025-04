video suggerito

Scambio di embrioni in una clinica di fertilità australiana: donna dà alla luce il figlio di sconosciuti Monash IVF, una delle più note cliniche per la procreazione assistita australiane, ha erroneamente scambiato gli embrioni. In questo modo una donna, sottopostasi a un trattamento di fecondazione in vitro nella struttura, ha inconsapevolmente dato alla luce il figlio biologico di un'altra coppia.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Uno dei più importanti centri di fertilità australiani – Monash IVF, con sede a Melbourne – si è reso protagonista di un gravissimo errore medico. Una donna, sottopostasi a un trattamento nella struttura, ha inconsapevolmente dato alla luce il figlio biologico di un’altra coppia a causa di uno scambio di embrioni avvenuto a seguito di un "errore umano".

A confermare l’incidente è stata la stessa clinica, che ha avviato un’indagine interna dopo aver scoperto che un embrione appartenente a un’altra paziente era stato scongelato e impiantato per sbaglio. L’episodio, che la direzione ha definito "isolato", ha provocato un’ondata di indignazione e dolore nelle famiglie coinvolte, che ora stanno valutando un’azione legale. "Al momento del controllo, ci siamo accorti della presenza di un embrione in più conservato per i genitori biologici. Le verifiche hanno poi confermato che un altro embrione era stato trasferito per errore", ha spiegato un portavoce di Monash IVF.

Il caso è emerso solo di recente, nonostante il bambino sia nato lo scorso anno. La scoperta è avvenuta a febbraio, quando i genitori che hanno cresciuto il bambino hanno richiesto il trasferimento dei restanti embrioni a un altro centro di fertilità. Da lì, l'amara verità è venuta a galla. "Ci scusiamo profondamente con tutte le persone coinvolte", ha dichiarato l’amministratore delegato della clinica, Michael Knaap. "Siamo devastati da quanto accaduto e stiamo offrendo pieno supporto alle famiglie. Abbiamo anche rafforzato i controlli interni per assicurarci che un simile evento non si ripeta".

Monash IVF ha assicurato che continuerà a rispettare standard di sicurezza elevati nei suoi laboratori e che, nonostante l’errore, il sistema di controllo resta solido. Ma il danno è ormai fatto, e le ripercussioni legali e psicologiche di questa vicenda potrebbero farsi sentire a lungo.