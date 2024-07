Sbranata dal cane in casa, muore mamma inglese di 33 anni: “È caduta dopo aver avuto una crisi epilettica”

video suggerito

È morta dopo essere stata attaccata dal suo cane, un American Bully, Kelly Reilly, mamma di due bambini di Coventry, in Inghilterra. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva avuto un attacco epilettico quando si è verificata l'aggressione.

A cura di Ida Artiaco

Si è accasciata a terra dopo aver avuto un attacco epilettico. Ma in quel momento è stata aggredita dal suo cane e per lei non c'è stato nulla da fare. È morta così a soli 33 anni Kelly Reilly, mamma di due bambini di Coventry, nelle West Midlands, in Inghilterra. È successo lunedì scorso: la donna è stata attaccata dall'animale, pare un American Bully, anche se mancano conferme, appartenente comunque ad una razza non vietata, che le era stato recentemente regalato da un membro della sua famiglia.

Secondo quanto ricostruito, si ritiene che la vittima, che soffriva di problemi di salute, abbia avuto un attacco epilettico e sia crollata a terra urlando mentre il cane le si è avventato addosso. Il suo compagno, Noel Spring, che vive nelle vicinanze, ha lottato disperatamente per salvarla, ma senza successo.

Mentre la polizia sta effettuando una valutazione della razza del cane, che è stato sequestrato, la vicina Lorraine Griffiths ha raccontato al quotidiano The Mirror come si è verificata la tragedia poco dopo mezzogiorno di lunedì. "Kelly soffre di convulsioni e si pensa che sia caduta a terra durante un attacco. Il cane, che è un Bully XL, era nell'appartamento e le ha afferrato il collo. Potrebbe aver cercato di aiutarla all'inizio e di non farle male, poi è andato nel panico e ha attaccato".

Secondo la vicina "il cane non è mai stato un problema e non sembrava pericoloso. Vive in un appartamento popolare al primo piano con un giardino comune sul retro e di solito lasciava che il cane corresse lì".

L'ispettore capo David Amos, della polizia del West Midlands, ha confermato: "Comprendiamo che si tratta di un incidente tragico e angosciante e vorremmo ringraziare la comunità locale per il sostegno e i nostri colleghi dei servizi di emergenza che si sono occupati di questo caso. I nostri pensieri rimangono fermamente con la famiglia e i cari della donna che è purtroppo morta".

Quella di Kelly è stata la quarta morte seguita all'attacco di un cane nel Regno Unito nel 2024, dopo il record di 16 morti segnato nel 2023, secondo i dati dell'Office for National Statistics.