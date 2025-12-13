Sbaglia manovra e finisce con l’auto in fondo alla piscina comunale, mamma e bimba salvate dai bagnini

L’incidente è accaduto nella piscina comunale a La Ciotat, a sud di Marsiglia. Fortunatamente erano ancora presenti i bagnini che si sono immediatamente tuffati portando in salvo madre e figlioletta di 5 anni.

Probabilmente sarà stata la distrazione o forse la fretta, ma una giovane mamma francese ha rischiato seriamente insieme alla sua bimba di 5 anni quando con l'auto ha sbagliato manovra finendo direttamente in fondo alla piscina comunale. L'incidente è accaduto nella serata di giovedì scorso in un impianto comunale a La Ciotat, a sud di Marsiglia.

Per la trentottenne e la bambina fortunatamente erano ancora presenti i bagnini della struttura che si sono immediatamente tuffati portandole in superficie e salvandole. Mamma è figlioletta successivamente sono state prese in carico dai servizi sanitari di emergenza accorsi poco dopo e trasportate all'ospedale più vicino.

Entrambe sono rimaste in osservazione al pronto soccorso perché sotto shock per il terribile incidente ma fortunatamente non hanno riportato ferite e sono state dimesse alcune ore dopo. Ancora tutta da valutare, invece, la dinamica del singolare incidente.

Tutto è avvenuto nella serata di giovedì 11 dicembre, intorno alle 21, quando la piscina comunale aveva appena chiuso. La donna al volante della sua vettura stava effettuando le manovre per uscire dal parcheggio della piscina quando qualcosa è andato storto. L'auto in velocità ha sfondato la recinzione e senza fermarsi è entrata anche nella porta a vetri frantumandola, inabissandosi infine nell'acqua della piscina.

Nonostante l'ora tarda, due bagnini e una terza persona erano ancora sul posto e hanno assistito alla scena. Dopo la comprensibile iniziale paura, vedendo il veicolo inabissarsi nella piscina di 25 metri, i bagnini si sono immediatamente tuffati salvando mamma e figlia. Grazie al loro tempestivo intervento, si è evitata la tragedia.