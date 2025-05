Salva 2 persone da mongolfiera in fiamme ma resta agganciato, precipita e muore. Tragedia in Messico È accaduto alla Fiera Enrique Estrada 2025, nello stato messicano di Zacatecas. Un uomo di 40 anni è morto dopo essersi lanciato in un’azione di salvataggio che ha permesso a due persone di scampare a un incendio divampato improvvisamente su una mongolfiera. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

Un gesto eroico si è concluso in tragedia domenica scorsa durante il primo festival delle mongolfiere organizzato nell’ambito della Fiera Enrique Estrada 2025, nello stato messicano di Zacatecas. Luicio, un uomo di 40 anni, è morto dopo essersi lanciato in un’azione di salvataggio che ha permesso a due persone di scampare a un incendio divampato improvvisamente su una mongolfiera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Globo, l’incidente si è verificato mentre il pallone era ancora in volo, come mostrano dei video diffusi sui social. Per cause ancora da accertare, la mongolfiera ha preso fuoco quando era a terra e, nel caos generale, si è sollevata in volo con tre persone a bordo. Luicio è riuscito a mettere in salvo gli altri due passeggeri, ma è rimasto agganciato a una corda mentre il pallone prendeva quota.

Drammatiche le immagini circolate sui social, che mostrano la mongolfiera avvolta dalle fiamme e un uomo sospeso nel vuoto. Dopo alcuni istanti, la caduta da un’altezza superiore ai cento metri si è rivelata fatale. Le altre due persone hanno riportato ustioni lievi, ma non versano in gravi condizioni.

Il segretario generale dello Stato di Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, ha confermato il decesso attraverso una nota ufficiale: "Con grande dispiacere informiamo che durante il primo festival delle mongolfiere, parte della Fiera Enrique Estrada, una persona ha perso la vita a causa di un tragico incidente".

Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo, lesioni e abbandono di persona. Stando alle prime informazioni, due degli organizzatori dell’evento si sarebbero dati alla fuga subito dopo l'accaduto.