Rubano furgone dei genitori, si ubriacano, sbandano e uccidono un uomo: 22enni in carcere in Uk In Inghilterra un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale causato dallo scontro di due furgoni. A bordo del veicolo che ha perso il controllo, due 22enni ubriachi. “Patrick è morto nel giorno del nostro trentesimo anniversario” ha dichiarato la moglie della vittima davanti alla Winchester Crown Court, la quale ha punito con il carcere entrambi i giovani.

Jake Calow

Un incidente mortale è avvenuto in Inghilterra e ha ucciso un uomo di 57 anni che viaggiava accanto al suo migliore amico che guidava un furgone. Jake Calow insieme con il suo compagno Oliver McGowan, entrambi 22enni, sono i responsabili del tragico incidente. I due stavano viaggiando a bordo di un altro furgone, un Ford Transit quando sono sbandati e finiti fuori dalla carreggiata, travolgendo la coppia di amici e uccidendo il 57enne.

Jake e Oliver stavano andando a ritirare cibo d'asporto ma improvvisamente si sono scontrati frontalmente con un altro grosso veicolo alla cui guida c'era John Gillot, il quale ha riportato un'importante lesione cerebrale e numerose fratture alla colonna vertebrale. Nulla da fare invece per il secondo passeggero e suo migliore amico Patrick Shortt, un uomo di 57 anni, padre di quattro figli che è morto sul colpo.

Alla guida del furgone che ha perso il controllo, il Ford Transit, c'era Jake Calow e stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Metro, i ragazzi l'avevano preso in prestito senza chiedere il permesso al padre di Oliver McGowan. Pare che il giovane si sentisse tranquillo mentre guidava, aveva conseguito la patente di guida da cinque mesi.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 20:10: Jake e Oliver stavano percorrendo una strada rurale a Brmpton Common, nella contea di Berkshire, quando ad un tratto il primo ha deviato sul lato sbagliato della strada, colpendo la Volkswagen Caddy di Gillot e provocando la morte di Patrick Shortt.

"Patrick ed io ci siamo conosciuti nel 1983 e da quel momento in poi abbiamo deciso di trascorrere insieme tutto il nostro tempo. Mai ci saremmo separati. Volevamo passare il resto della nostra vita insieme", sono state le prime parole della moglie della vittima, la signora Shortt, davanti alla Winchester Crown Court.

"Sono devastata. Stavamo aspettando la nascita del nostro primo nipotino – ha aggiunto ancora la donna – la famiglia era tutto per Patrick. Era un uomo adorabile, affettuoso, premuroso e gentile. Mi ha lasciata nel giorno del nostro trentesimo anniversario".

Successivamente, in tribunale è emerso che Calow e McGowan avevano bevuto almeno quattro birre a testa la sera dell'11 luglio dello scorso anno, e poi ubriachi avevano deciso di salire sul furgone per andare a comprare un curry da asporto.

Il procuratore Siobhan Linsley ha fatto sapere che "quando gli è stato chiesto se ricordasse di essere ubriaco, Jake Callow ha risposto di non aver bevuto molto". Il pm inoltre ha chiarito: "Non poteva guidare quel furgone. Non ha mai avuto il permesso del proprietario".

Subito dopo lo scontro, i 22enni sono stati trasferiti in ospedale e qui i medici avrebbero rilevato una quantità molto elevata di alcool nel sangue di Jake Calow, circa 129 mg/1oo ml. Una quantità superiore al limite consentito di 80/100 ml. I due giovani sono stati poi puniti, Jake è stato condannato a otto anni di carcere, mentre il suo amico Oliver ha ricevuto una pena detentiva di 12 mesi sospesa per due anni, 250 ore di lavoro non retribuito e un coprifuoco di tre mesi.

A distanza di tempo Jake, ora 24enne e padre di un bambino, ha ammesso di essere stato il responsabile della morte di Patrick e di aver guidato sotto effetto di alcool. E anche Oliver, sempre 24 enne, ha ammesso di aver rubato il veicolo al padre.