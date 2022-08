Rotterdam, camion piomba sulla folla riunita per una festa e uccide 3 persone: almeno sei i feriti Un camion è uscito fuori strada e ha travolto un gruppo di persone intente a festeggiare: tre i morti e almeno sei i feriti. L’incidente a Rotterdam, in Olanda.

A cura di Chiara Ammendola

Sono tre le persone uccise da un camion che questo pomeriggio è finito fuori strada poco distante dalla città di Rotterdam, in Olanda. Il mezzo pesante stava procedendo nella zona del villaggio di Nieuw-Beijerland quando, per motivi ancora da chiarire, è finito sulla folla radunatasi in un'are verde per una festa.

A raccontare la scena sono stati i testimoni che hanno assistito all'accaduto, alcuni dei quali sono rimasti feriti anche se in maniera lieve. Ad avere la peggio sono state tre persone che sono praticamente morte sul colpo dopo che il tir, con targa spagnola, le ha travolte trascinandole per diversi metri. Ferite in maniera più grave invece sei persone che sono state ricoverate nei vicini ospedali.

Secondo quanto riferito dalla polizia olandese, così come riporta De Telegraaf il mezzo sarebbe uscito uscito di strada superando anche un argine prima di finire la sua corsa contro un albero. L'autista è stato arrestato e ora sarà interrogato dalla polizia per chiarire cosa sia accaduto. Alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo sembrava sotto l'effetto di alcolici. Alcuni dei presenti prima dell'arrivo della polizia hanno provato a linciarlo, fermati poi proprio dalle forze dell'ordine.

"Stavamo solo facendo un bel barbecue, abbiamo visto un camion fermo all'incrocio, poi è andato dritto attraverso la tenda" dove si stava svolgendo la festa, ha raccontato un testimone oculare all'Algemeen Dagblad, "è stato terribile, diverse persone sono state trascinate avanti". Sul posto sono intervenute tre eliambulanze. Il villaggio di Nieuw-Beijerland si trova a circa 15 chilometri da Rotterdam.