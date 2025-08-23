Ristrutturano un palazzo e trovano resti umani, la polizia inglese: “Sembrerebbero di bambini”

Lo scorso 15 agosto alcuni operai stavano lavorando al rifacimento di un palazzo in Cleveland Road a Lytham, in Inghilterra, e durante la fase di demolizione, hanno trovato dei resti umani. Immediatamente hanno chiamato la polizia che ha sequestrato le ossa per farle analizzare. Dopo alcuni giorni, gli investigatori hanno dichiarato che "potrebbero appartenere a bambini". Le indagini sono in corso.

Sono rimasti sconvolti i muratori che, mentre ristrutturavano una palazzina nella contea inglese del Lancashire, hanno improvvisamente trovato delle ossa che gli sono subito sembrate appartenere a umani. Così hanno subito chiamato il numero di emergenza per denunciare l'accaduto e far intervenire le forze dell'ordine. Sul posto sono giunte alcune pattuglie dalla polizia, che hanno sequestrato quei resti umani e il cantiere.

Ora i resti sono al vaglio dei medici legali che devono ricostruire le date dei decessi, l'età delle vittime e tutto quanto possa essere utile a risalire alla loro identità. Al momento l'unica informazione che è stata diffusa dalla polizia di Lytham è che quelle ossa "potrebbero appartenere a bambini".

Secondo quanto riferisce Sky News, l'ispettore Andrew Crook del West CID ha commentato: "Si tratta di una scoperta incredibilmente triste e stiamo proseguendo le nostre indagini per stabilire l'identità dei resti, compresa la loro età e le modalità della loro morte".

Ma ha poi aggiunto: "Pur mantenendo una mentalità aperta, voglio chiarire che non consideriamo la vicenda come sospetta. Crediamo, a questo punto, che la sepoltura sia storica". Quindi l'ipotesi più accreditata in questo momento dagli investigatori è che quei resti umani di bambini risalgano a molto tempo fa e dietro non ci sia nessun cold case da risolvere.