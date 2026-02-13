Rissa sul volo di linea, aereo costretto ad atterraggio d’emergenza: “Sangue e denti sul pavimento”

L’incredibile violenza, ripresa anche in un video, su un aereo della compagnia Jet2 partito da Antalya, in Turchia, e diretto a Manchester. Il caos a bordo ha costretto il comandante a un atterraggio di emergenza a Bruxelles dove due passeggeri sono stati arrestati e saranno banditi a vita.

Prima insulti, poi spintoni, poi urla e infine una vera e propria rissa senza esclusione di colpi con prese al collo, schiaffi e pugni, il tutto nel bel mezzo di un volo di linea carico di passeggeri. compresi anziani e bambini, a 30mila piedi di altitudine. L'incredibile sequenza, ripresa anche in un video, è andata in scena ieri a bordo di un aereo della compagnia Jet2 partito da Antalya, in Turchia, e diretto a Manchester, nel Regno Unito.

Il velivolo era già sopra i cieli dell'Europa continentale quando a bordo è scattato un vero e proprio putiferio. Stando ai racconti di alcuni dei passeggeri ai tabloid britannici, tutto sarebbe nato a causa di un passeggero che dopo aver bevuto avrebbe iniziato ad insultare altre persone a bordo con frasi a sfondo razzista.

Dagli insulti però ben presto si è passati ai fatti e a bordo del volo LS896 è scoppiato il caos con una rissa che ha coinvolto più persone. Sono volati pugni, schiaffi e calci e a nulla è valso l'intervento del personale di bordo che ha cercato disperatamente di intervenire nella mischia per placare gli animi. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto sangue sui sedili e denti sparsi sul pavimento.

Una situazione di caos ingestibile che ha spinto poi il comandante dell'aereo a chiedere ed effettuare un atterraggio di emergenza con uno scalo non previsto all'aeroporto di Bruxelles in Belgio. L'aereo quindi ha dovuto cambiare rotta atterrando in Belgio in serata dove ha trovato la polizia sul posto. Gli agenti sono saliti a bordo del velivolo e hanno arrestato i due individui ritenuti i due principali responsabili dell'accaduto.

L'aereo poi è decollato di nuovo in direzione Inghilterra dove è atterrato con circa mezz'ora di ritardo. La compagnia aerea ha confermato le violenze di due passeggeri a bordo e descritto il loro comportamento come irresponsabile assicurando che saranno banditi a vita dai voli.

"Il volo LS896 da Antalya a Manchester è stato dirottato ieri su Bruxelles a causa del comportamento deplorevole di due passeggeri irrequieti. Entrambi sono stati fatti scendere dalla polizia a Bruxelles e il volo ha proseguito per Manchester. Possiamo confermare che ai due passeggeri che hanno causato problemi verrà vietato di volare con noi a vita" ha dichiarato la compagnia in una nota aggiungendo: "Ci impegneremo inoltre con forza affinché si riescano a recuperare i costi sostenuti a seguito di questa deviazione".