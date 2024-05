Rissa al Parlamento in Romania, deputato preso a morsi e ginocchiate: il video dell’aggressione Il deputato del Partito Nazionale Liberale romeno Florin Roman ha denunciato sui social di essere stato aggredito dal collega Dan Vîlceanu. Quest’ultimo lo avrebbe prima colpito con una ginocchiata al naso, poi avrebbe tentato di morderlo e strangolarlo all’esterno del Parlamento. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza e le immagini sono state diffuse in rete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, il deputato romeno Florin Roman.

Il deputato del Partito Nazionale Liberale (PNL) romeno Florin Roman ha pubblicato un post su Facebook martedì 21 maggio dove ha raccontato di essere stato aggredito dal collega Dan Vîlceanu.

Secondo quanto sostenuto da Roman, Vîlceanu lo avrebbe colpito con una ginocchiata al naso e poi avrebbe tentato di morderlo e strangolarlo, all'esterno della sala del Parlamento. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza e le immagini sono state diffuse in rete.

Il litigio, terminato nella vera e propria aggressione, sarebbe iniziato dopo un commento critico di Roman a Vîlceanu riguardo la sua presenza alle sedute del PNL, nonostante non sia più affiliato al partito.

Roman ha descritto i fatti dicendo che Vîlceanu ha reagito in modo violento, saltando oltre una panca per afferrarlo per il collo e invitandolo a uscire dalla sala. L'aggressione sarebbe quindi proseguita all'esterno, dove il collega avrebbe tentato di morderlo e lo avrebbe poi preso a ginocchiate

Il presidente del PNL, Nicolae Ciucă, ha condannato fermamente l'aggressione, dichiarando che la violenza fisica è inaccettabile, soprattutto in Parlamento, e ha aggiunto che l'attacco dimostra una grave mancanza di carattere e di condotta morale da parte di Vîlceanu.

Il deputato, ex ministro delle Finanze nel 2021, poi degli Investimenti e dei Progetti Europei durante il governo Citu nel 2022, ha tuttavia respinto tutte le accuse di Roman e ha parlato di un ‘atteggiamento provocatorio' da parte dell'uomo che gli ha puntato contro il dito.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Romania Insider, il Comitato Legale interno alla Camera dei Deputati romena ha disposto nei confronti dell'aggressore la riduzione del 50% per 6 mesi del salario e la riduzione del tempo di parola durante le sedute plenarie del Parlamento a soli 10 secondi di tempo per 3 mesi.

Florin Roman è in attesa del rilascio del certificato medico-legale che dimostri l'avvenuta aggressione e ha fatto sapere che non ritirerà la denuncia penale contro l'ex collega di partito. "Che esempio daremmo alla società rumena, ai cittadini, se nascondessimo tutto questo sotto il tappeto?", ha commentato.