Risolto dopo 84 anni il mistero delle tre bambine in fuga dall’Olocausto Le bambine si chiamavano Ruth e Inge Adamecz e Hanna Cohn e per decenni non hanno mai saputo di essere finite in una delle foto più iconiche dell’Olocausto.

A cura di Davide Falcioni

Per ben 84 anni le identità di tre bambine ebree protagoniste di una delle immagini più iconiche del ‘900 sono rimaste un mistero. Secondo la BBC, tuttavia, le ragazzine immortalate alla stazione londinese di Liverpool Street sarebbero Ruth e Inge Adamecz, rispettivamente di dieci e cinque anni all'epoca dello scatto. Per decenni Inge non ha mai saputo dell'esistenza di quella foto e solo di recente ha scoperto di essere stata, insieme a sua sorella, scomparsa nel 2015, un simbolo del Kindertransport, come venne chiamata l'iniziativa del Regno Unito di salvare tra il dicembre 1938 e il maggio 1940 quasi 10mila minori non accompagnati, prevalentemente ebrei, provenienti dalla Germania nazista e dai territori occupati di Austria, Cecoslovacchia e Danzica.

Poco prima che la foto venisse scattata le sorelle Adamecz erano fuggite dalla loro casa a Wroclaw, lasciandosi dietro la madre e la sorellina, assassinate ad Auschwitz. Inge e Ruth intrapresero un pericoloso viaggio ignari dell'immagine fino a quando Inge non la vide in un libro intitolato Never Again dello storico Martin Gilbert: "È stata una grande sorpresa", ha detto la donna. "Ho scritto all'autore e gli ho detto che eravamo vive ".

A quel punto però mancava ancora all'appello la terza bambina. Chi era? Si chiamava Hanna Cohn, aveva dieci anni ed era arrivata con lo stesso treno delle sorelle Adamecz con il fratello gemello Hans, più tardi conosciuto come Gerald. Come Igne e Ruth, Hanna non ricordava la foto scattata, ma ricordava il viaggio e la bambola che teneva in mano. È morto nel 2018, ma ha lasciato scritta la sua esperienza in un'intervista all'Università di Londra: "Ricordo di essere andata in Olanda e di aver visto signore gentili che ci davano panini e limonata", ha raccontato.

Hanna ha sentito parlare per la prima volta dell'iconica fotografia quando suo fratello l'ha vista in una mostra per il 50° anniversario del Kindertransport al Camden Bookstore di Londra. La curiosità di sapere chi fossero le altre ragazze che erano con lei in quel momento ha accompagnato anche Hanna per il resto della sua vita. Le sue figlie gemelle Debbie e Helen Singer hanno raccontato che la loro mamma era sempre molto curiosa delle altre due ragazze: "Quando guardavamo la foto diceva: ‘Mi chiedo chi siano le altre due ragazze'" .

Far incontrare di nuovo le tre donne non è stato possibile. Ad aprile, però, grazie a una iniziativa della BBC, Helen e Debbie (figlie di Hanna) hanno potuto conoscere di persona Inge all'Imperial War Museum di Londra, dove la celebre fotografia è stata esposta per più di vent'anni.