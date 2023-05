Ricarica il monopattino in cucina, in pochi secondi scoppia un incendio: “Sono sfuggito alla morte” La telecamera in corridoio ha ripreso gli attimi tra le prime scintille e il divampare delle fiamme. L’ennesimo episodio è successo sabato a Londra: “Aumentano i casi di incendi di monopattini e bici elettriche: servono accorgimenti”, mettono in guarda i vigili del fuoco.

A cura di Teresa Fallavollita

Il monopattino elettrico è parcheggiato in cucina, collegato alla presa con un caricatore. Dalla pedana comincia a uscire del fumo, poi uno scoppiettio di scintille e si sprigiona un fumo denso e scuro. All’improvviso una fiammata che abbaglia la telecamera sul pianerottolo che sta riprendendo la scena.

Sono passati solo pochi attimi e la cucina è in fiamme: nemmeno dieci secondi dopo la prima scintilla, l’incendio è già divampato.

Il filmato, ripreso dalla telecamera presente nel corridoio dell’appartamento, mostra l’esatto momento in cui un monopattino elettrico ha preso fuoco mentre era in carica, in una casa a Brent, sobborgo a nord-ovest di Londra.

L’incidente è avvenuto sabato 13 maggio, quando il proprietario del mezzo, una guardia giurata di nome Dell Williams, 37 anni, ha lasciato il monopattino attaccato alla presa in cucina, per ricaricare la batteria.

Appena si è accorto dell’accaduto, Williams ha tentato di spegnere le fiamme con una coperta: a causa del fumo inalato, è dovuto restare almeno otto ore in ospedale.

“Ero scioccato, sono tuttora scioccato! Sono così grato che nessun altro si sia fatto male. Sono sfuggito alla morte”, ha commentato il giovane una volta tornato a casa, ancora profondamente scosso dall’inaspettato incidente.

Ma sarebbe potuta andare a finire diversamente: solo per una fortunata coincidenza, infatti, né il proprietario né gli altri abitanti della casa si trovavano nei pressi della cucina al momento dell’incendio.

I vigili del fuoco di Londra sottolineano la pericolosità di questi dispositivi elettrici. Il vice commissario Dom Ellis ha riferito che incidenti simili stanno diventando sempre più frequenti: solo a Londra, dall’inizio dell’anno, sono stati segnalati 48 incendi di e-bike e 12 tra scooter e monopattini elettrici. “Lo sbalzo termico può portare alla distruzione della batteria, e di conseguenza a un terribile incendio”, ha aggiunto.

Proprio per sensibilizzare la popolazione sui rischi che si corrono a caricare al chiuso questi mezzi, i vigili del fuoco hanno deciso di pubblicare il video dell’incendio, per mostrare che basta una manciata di secondi a far precipitare la situazione.

Tra gli accorgimenti da seguire, in primis ricaricare i dispositivi fuori casa, all’aperto, aspettando però che la batteria si raffreddi. Poi, comprare caricatori e batterie da rivenditori ufficiali e affidabili e installare allarmi antincendio nelle stanze.

Nonostante sia sempre più diffuso vederli in giro, i monopattini elettrici dei privati in Inghilterra non possono circolare liberamente su strade pubbliche, piste ciclabili e marciapiedi.

Anche le compagnie dei trasporti si interrogano sulla pericolosità di questi mezzi: è di pochi giorni fa la notizia che l’operatore ferroviario Great Western Railway (GWR) vieterà a partire dal 21 maggio il trasporto dei monopattini elettrici sui treni. “Le batterie al litio si surriscaldano rapidamente, e ciò aumenta il rischio di incendi”, la giustificazione della società.

GWR è solo l’ultimo degli operatori a imporre un simile divieto, accodandosi quindi a Northern, Transport for London (TfL) e Nexus.

Nella giornata di ieri, il ministro per i trasporti del Regno Unito, Jesse Norman, ha dichiarato che gli incendi di monopattini e bici elettriche sono motivo di grande preoccupazione e che il Governo prenderà in seria considerazione il tema.