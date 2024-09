video suggerito

Regno Unito, paziente trovato morto nel forno del ristorante in ospedale: indagini in corso La scioccante scoperta al Kettering General Hospital, nel Northamptonshire. Le autorità stanno indagano per capire come l'uomo sia finito nel forno utilizzato per la ristorazione ospedaliera.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia britannica ha avviato un'indagine "urgente" dopo che un paziente del Kettering General Hospital, nel Northamptonshire, è stato trovato morto all'interno di un forno utilizzato per la ristorazione ospedaliera. Secondo le autorità, al momento non si tratterebbe di una "morte sospetta", come riportano i media locali.

Ad ogni modo, l'area in cui è stato trovato il cadavere è stata transennata per consentire alle forze dell'ordine di indagare. Non sono stati ancora rilasciati dettagli su come la vittima sia finita nel forno. "Prepareremo un rapporto per il medico legale. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici dell'uomo in questo momento", ha dichiarato un portavoce della polizia.

"Stiamo lavorando con la polizia del Northamptonshire affinché sia possibile compilare un rapporto per il medico legale sulle circostanze di questo tragico incidente", ha dichiarato Julie Hogg, infermiera capo del gruppo NHS degli University Hospitals of Northamptonshire.

Un portavoce dell'azienda governativa Care Quality Commission ha affermato: "Siamo stati informati della morte di una persona al Kettering General Hospital e porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia in questo triste momento. Siamo in stretto contatto con i vertici dell'ospedale mentre esaminano le circostanze di questo incidente". "La priorità del CQC, in ogni momento, è la salute e il benessere delle persone che utilizzano i servizi sanitari e di assistenza sociale. Tutte le informazioni a nostra disposizione saranno utili per le indagini", ha aggiunto il portavoce.