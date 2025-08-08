Record di velocità sull’autostrada: automobilista beccato a 321 km/h su un tratto con limite di 120

È accaduto sull’autostrada A2 nei pressi di Burg, a ovest di Berlino: l’automobilista sfrecciava a 321 chilometri orari un un tratto con limite a 120. L’uomo è stato multato con una sanzione di 900 euro, ha perso due punti sulla patente e gli è stato imposto il divieto di guida per tre mesi.

Un automobilista è stato sorpreso a sfrecciare a 321 chilometri orari sull’autostrada A2 nei pressi di Burg, a ovest di Berlino, ben oltre i limiti consentiti. Secondo quanto riferito martedì dalla polizia di Magdeburgo, l’infrazione è avvenuta il 28 luglio ed è stata rilevata da un radar fisso durante un controllo di routine.

Il conducente, la cui identità non è stata resa nota, è stato immortalato da un "Enforcement Trailer", apparecchiatura installata sul ciglio della strada per monitorare la velocità dei veicoli in transito. Il display ha segnato quella che è stata definita dagli agenti come "la velocità più alta mai rilevata": 321 km/h.

L’uomo stava viaggiando su un tratto di autostrada soggetto a limite di velocità, fissato a 120 all'ora. Per l’infrazione, è stato multato con una sanzione di 900 euro, ha perso due punti sulla patente e gli è stato imposto il divieto di guida per tre mesi.

Le Autobahn tedesche sono celebri a livello internazionale per i tratti in cui non esistono limiti di velocità. Tuttavia, questi tratti non coprono l’intera rete autostradale: circa il 70% delle Autobahn è privo di limiti fissi, ma la restante parte prevede restrizioni specifiche, solitamente comprese tra i 100 e i 130 chilometri orari. Inoltre, esiste una "velocità consigliata" di 130 all'ora anche nei tratti senza limite, e in caso di incidente può essere utilizzata come riferimento legale per stabilire corresponsabilità.