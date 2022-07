Rara ameba mangia-cervello infetta nuotatore, chiusa spiaggia. È “devastante” e “di solito fatale” La spiaggia del Lake of Three Fires State Park, nello Stato USA dell’Iowa, è stata chiusa dopo la conferma di un caso di infezione da meningoencefalite amebica primaria in un turista che vi si era recato per nuotare.

A cura di Biagio Chiariello

Una spiaggia nello stato USA dell'Iowa è stata chiusa dopo che la presenza di una "rara ameba mangia-cervello" è stata confermata dopo l'infezione che ha colpito un turista che vi si era recato per nuotare.

La spiaggia del Lake of Three Fires State Park, nella contea di Taylor, sarà temporaneamente chiusa ai bagnanti, ha dichiarato venerdì il Dipartimento della salute pubblica dell'Iowa.

"La chiusura è una risposta precauzionale a un'infezione confermata di Naegleria fowleri in un residente del Missouri", si legge nel comunicato.

La Naegleria fowleri è una "ameba microscopica unicellulare a vita libera che può causare una rara infezione del cervello pericolosa per la vita chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM)", ha affermato l'agenzia statale. "La PAM è estremamente rara. Dal 1962, negli Stati Uniti sono stati identificati solo 154 casi noti", afferma il comunicato.

La Naegleria fowleri si trova comunemente nelle fonti (spesso stagnanti) di acqua dolce (stagni, laghi, fiumi, sorgenti termali, ma anche forniture idriche, tubature di acqua, piscine con poco cloro) tipicamente nei mesi estivi, perché il parassita trova le sue condizioni ideali in acque calde, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Le infezioni causate da Naegleria fowleri possono verificarsi quando l'acqua in cui è presente l'ameba entra nel corpo attraverso il naso di una persona, quindi viaggia fino al cervello dove distrugge il tessuto cerebrale, ha affermato il dipartimento della salute.

L'infezione non è contagiosa e non può essere causata dall'ingestione di acqua contaminata.

Il dipartimento sanitario sta lavorando con il CDC per testare l'acqua del lago e "confermare la presenza di Naegleria fowleri", che richiederà diversi giorni, afferma il comunicato.

Nessun ulteriore caso sospetto è attualmente oggetto di indagine nel Missouri o nell'Iowa, ha affermato l'agenzia.

Sebbene raro, il PAM è "devastante" e "di solito fatale", secondo il CDC. "Tra i casi ben documentati, ci sono solo cinque sopravvissuti conosciuti in Nord America", ha affermato l'agenzia.

Nel settembre 2021, un bambino nel nord del Texas è morto dopo aver contratto la rara ameba mangia-cervello in una piscina per bambini. Nel 2020, un bambino di 6 anni a Lake Jackson, in Texas, è morto dopo l'esposizione all'ameba trovata nell'acqua di una fontana dove aveva bevuto.

I sintomi iniziano con forti mal di testa, febbre, nausea e vomito prima di degenerare in convulsioni, allucinazioni e coma, secondo il CDC. Ci vogliono circa cinque giorni dopo l'infezione perché i sintomi iniziali della meningoencefalite amebica primaria si manifestino.

La malattia progredisce rapidamente e di solito provoca la morte tra uno e 18 giorni dopo l'inizio dei sintomi.

Per ridurre il rischio di infezione, il dipartimento sanitario consiglia ai nuotatori di limitare la quantità di acqua che sale dal naso tenendo magari usando clip nasali, o anche tenendo la testa fuori dall'acqua ed evitando di stare in acqua quando le temperature sono molto elevate.