Rapita a 4 anni nel 2018 dalla madre che abusava di lei, la piccola Aranza ritrovata viva in Messico A rapirla era stata la madre, Esmeralda Lopez-Lopez, che aveva perso la custodia per abusi sulla piccola. La bambina, che oggi ha 8 anni, è stata ritrovata viva in Messico, e riportata negli Stati Uniti.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di otto anni scomparsa dal 2018, quando fu rapita da un centro commerciale americano, è stata trovata sana e salva in Messico e riportata negli Stati Uniti. Aranza Maria Ochoa Lopez era stata portata via da sua madre biologica il 25 ottobre 2018 a Vancouver, stato di Washington. L'FBI ha spiegato che Esmeralda Lopez-Lopez aveva perso la custodia della bambina a seguito di presunti abusi nei suoi confronti.

Nel corso della visita supervisionata ordinata dal tribunale, che all'epoca si stava svolgendo presso un centro commerciale, la donna riuscì ad allontanarsi insieme alla figlia con la scusa di doverla accompagnare in bagno, e dopo essere uscita dal centro commerciale fuggì in auto in compagnia di un complice.

L'anno dopo la donna fu arrestata a Puebla, in Messico, ed estradata negli USA, ma la bambina non si trovava con lei. Secondo quanto riportato dai media americani, nel 2021 la Lopez si è dichiarata colpevole di rapimento di secondo grado ed interferenza di custodia di primo grado in relazione alla scomparsa di sua figlia, ed attualmente sta scontando una pena detentiva di 20 mesi.

Ma le autorità non hanno mai rinunciato a trovare Aranza Maria. E alla fine, è arrivata la bella notizia. "La nostra preoccupazione ora sarà sostenere Aranza mentre inizia la sua reintegrazione negli Stati Uniti" ha detto Richard A. Collodi, agente speciale responsabile dell'ufficio dell'FBI di Seattle.

L'FBI aveva offerto una ricompensa di $ 10.000 a chi fornisse informazioni utile a ritrovare la piccola. Le forze dell'ordine in Messico hanno collaborato alle indagini con la polizia di Vancouver a Washington.

La maggior parte dei bambini rapiti "viene presa dai membri della famiglia", secondo il National Center for Missing and Exploited Children. "Solo l'1 per cento" dei casi di bambini scomparsi sono rapimenti da parte di "non familiari", secondo i dati del centro.