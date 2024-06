Rapina da record in una gioielliera in California: 20 ladri via col bottino in meno di 3 minuti, il video Rapina da record in una gioielleria di Sunnyvale, dove un gruppo di 20 persone, col volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nel negozio e portato via il bottino dal valore ancora inestimato in meno di 3 minuti. Arrestati in cinque. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Sono entrati col volto coperto dai passamontagna e senza esplodere neanche un colpo, portando in soli 3 minuti via il bottino dal valore ancora inestimato. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il video, finito online, ha fatto ben presto il giro del mondo. La rapina da record è stata realizzata in una gioielleria di Sunnyvale, in California, USA, la PNG Jewellers, lo scorso 12 giugno, ma le immagini dell'operazione sono state diffuse solo nelle ultime ore.

I ladri erano almeno una ventina: col volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio dopo aver distrutto le vetrine con dei martelli, usati anche per prendere i gioielli, e sono fuggiti con un bottino enorme, il cui valore preciso è ancora sconosciuto, e senza sparare un colpo. Nel filmato in questione si vedono anche due dipendenti nella parte anteriore del negozio allontanarsi quando sentono un rumore provenire dalla porta d'ingresso.

Solo cinque dei sospettati sono stati arrestati dopo un inseguimento da parte delle forze dell'ordine, che si sono precipitate sul posto. I sospettati, identificati come Tonga Latu, Tavake Esafe, Ofa Ahomana, Kilifi Leaaetoa e Afuhia Lavakeiaho, sono stati trasferiti nel carcere della contea di Santa Clara, accusati di una serie di reati tra cui rapina a mano armata, evasione di veicoli criminali, resistenza a pubblico ufficiale, furto con scasso e vandalismo. Intanto, continua il lavoro degli inquirenti per trovare gli altri complici.

La polizia sta inoltre cercando di capire se il caso è collegato a una precedente rapina, avvenuta a maggio alla Nitin Jewellers, un'altra gioielleria di Sunnyvale, che aveva coinvolto anche più uomini.