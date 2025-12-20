Ragazzo minaccia con un coltello i passanti in Corsica: ucciso a colpi di pistola dalla polizia

Un ragazzo di 26 anni armato di coltello è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia nazionale oggi sabato 20 dicembre a Ajaccio, nella Corsica del Sud. Il 26enne minacciava i passanti e i commercianti della zona.

Attimi di paura nel centro di Ajaccio, nella Corsica del Sud. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, un uomo armato di coltello è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia nazionale oggi sabato 20 dicembre. Lo ha riferito il procuratore della zona. La vittima è un uomo di 26 anni: sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco intorno a mezzogiorno su Cours Napoleon, una trafficata arteria del centro di Ajaccio. Nessun altra persona sarebbe rimasta ferita o coinvolta nell'accaduto.

Secondo le testimonianze di quanto successo, la vittima con un coltello stava minacciando passanti e negozianti in Cours Napoleon. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno in un primo momento provato a mobilizzare l'uomo con il taser ma nulla di fatto. Un poliziotto ha quindi sparato diversi colpi con l'arma di servizio: pochi attimi dopo il 26enne è morto per le gravi ferite riportate.

Articolo in aggiornamento