Esteri
video suggerito
video suggerito

Ragazzo minaccia con un coltello i passanti in Corsica: ucciso a colpi di pistola dalla polizia

Un ragazzo di 26 anni armato di coltello è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia nazionale oggi sabato 20 dicembre a Ajaccio, nella Corsica del Sud. Il 26enne minacciava i passanti e i commercianti della zona.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giorgia Venturini
1 CONDIVISIONI
Immagine

Attimi di paura nel centro di Ajaccio, nella Corsica del Sud. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, un uomo armato di coltello è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia nazionale oggi sabato 20 dicembre. Lo ha riferito il procuratore della zona. La vittima è un uomo di 26 anni: sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco intorno a mezzogiorno su Cours Napoleon, una trafficata arteria del centro di Ajaccio. Nessun altra persona sarebbe rimasta ferita o coinvolta nell'accaduto.

Secondo le testimonianze di quanto successo, la vittima con un coltello stava minacciando passanti e negozianti in Cours Napoleon. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno in un primo momento provato a mobilizzare l'uomo con il taser ma nulla di fatto. Un poliziotto ha quindi sparato diversi colpi con l'arma di servizio: pochi attimi dopo il 26enne è morto per le gravi ferite riportate.

Articolo in aggiornamento

Esteri
1 CONDIVISIONI
Immagine
Epstein
Files
Clinton, Michael Jackson e il principe Andrea sulle gambe di 5 ragazze: cosa c’è nei nuovi file
Anche Bill Gates, Chomsky e un piede femminile nelle foto trapelate già ieri
La ricostruzione del caso Epstein: il processo e l'accordo del 2008, le vittime e i files
Pubblicate le foto della villa di Epstein: la poltrona da dentista, le maschere e la lavagna con nomi di donne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views