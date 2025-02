Ragazza di 19 anni sbranata dal cane dell’amica in casa, orrore a Bristol: “Urla strazianti”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una ragazza inglese di 19 anni è morta sbranata dal cane dell'amica dopo essere stata aggredita in casa dall'animale, probabilmente un esemplare di American Bully. La terribile sequenza mercoledì sera intorno alle 19 in una proprietà nella zona sud di Bristol, in Inghilterra, dove si sono vissuti momenti di terrore. La giovane è stata dichiarata morta sul posto dopo il tentativo disperato dei paramedici di salvarla.

"Ho sentito urla strazianti, poi ho visto la proprietaria del cane che usciva di casa coperta di sangue e si è seduta in strada a piangere" ha raccontato una residente della zona ai giornali locali, rivelando: "Era quasi come se cercasse di urlare, piangere e chiedere aiuto, tutto allo stesso tempo. Non riusciva a parlare. Era come se non fosse lì a causa dello shock".

La polizia, accorsa in forze sul posto con i servizi sanitari, ha arrestato due giovani amici della vittima, un uomo e una donna, entrambi ventenni, con l'accusa di aver tenuto un cane pericolosamente fuori controllo, provocando ferite gravi e la morte, e di essere in possesso di una razza di cane proibita. Il cane è stato preso in custodia dalle autorità locali e quindi soppresso perché considerato pericoloso.

Un vicino che abita nella stessa strada ha dichiarato che la 19enne uccisa dal cane viveva nella proprietà solo da poche settimane e che il cane era un grosso esemplare di colore marrone e bianco. "È stato molto spaventoso. Sono uscita da casa per vedere cosa stesse succedendo. C'erano un sacco di auto della polizia, furgoni antisommossa e ambulanze" ha rivelato un altro residente, spiegando di aver sentito delle "urla strazianti".

Il portavoce della polizia di Avon e Somerset, ha definito l'incidente "incredibilmente raro". "Le circostanze che gli agenti hanno dovuto affrontare sono state incredibilmente difficili", ha aggiunto, assicurando "È in corso un'indagine approfondita per stabilire le circostanze complete degli eventi che hanno portato alla morte della giovane".