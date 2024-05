Raffica di vento sgancia l’aereo e trascina via Boeing 737 fermo al gate: il video da Dallas Le incredibili immagini registrate da un video all’aeroporto Fort Worth di Dallas, in Texas, dimostrano la violenza del vento che ha colpito la zona tra lunedì sera e martedì mattina. Fortunatamente non c’era nessuno sull’aereo che ora è oggetto di ispezione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un aereo di linea spento e fermo al gate che improvvisamente si muove su sé stesso, spinto dalle improvvise e violente raffiche di vento mentre è collegato al pontile di imbarco. Sono le incredibili immagini registrate da un video all’aeroporto Fort Worth di Dallas, in Texas, che dimostrano la violenza del vento che ha colpito la zona tra lunedì sera e martedì mattina, mandando in tilt lo scalo statunitense.

Nel filmato si vede il pesante velivolo, un Boeing 737-800 della American Airlines, che si sposta dal pontile di imbarco, trascinato via da una fortissima raffica di vento che lo fa spostare a diversi metri dalla sua posizione di parcheggio. Stando alle autorità locali, le raffiche hanno raggiunto i 130 km/h chilometri orari. Fortunatamente, non c'era nessuno sull'aereo e gli addetti alla manutenzione stanno "attualmente conducendo ispezioni approfondite ed effettueranno le riparazioni necessarie", come ha spiegato un portavoce della compagnia aerea.

Il muso del velivolo, con un peso di oltre 40 tonnellate, è stato spinto lungo l'asfalto dopo aver scollegato il ponte di carico. L'aereo però è stato solo uno dei tanti colpiti dalle raffiche che hanno spinto l'aeroporto Usa a ritardare o cancellare oltre 700 voli. Oltre il 90% delle partenze dall'aeroporto infatti sono state ritardate o cancellate martedì mattina a causa della tempeste che hanno colpito il Texas e gli stati confinanti.

Gli stessi forti venti hanno distrutto anche un grande magazzino commerciale vicino all'aeroporto il cui tetto è completamente crollato. Le devastanti tempeste hanno causato la morte di almeno 24 persone durante il fine settimana in Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky, Carolina del Nord e Virginia. Sono state segnalate interruzioni di corrente diffuse in un'ampia fascia del Texas, dove un'ondata di caldo opprimente di inizio stagione si è aggiunta al maltempo.