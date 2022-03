Quanto dura il cessate il fuoco in Ucraina e dove sono diretti i corridoi umanitari Arriva una tregua in Ucraina, ma solo di poche ore: il cessate il fuoco servirà per evacuare i civili dalle città più colpite. Ecco quanto durerà e dove saranno diretti i corridoi umanitari.

A cura di Annalisa Girardi

I corridoi umanitari "ci saranno", ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Mariupol e Volnovakha saranno evacuati "bambini, donne e anziani", ma chi può dovrebbe "rimanere e resistere al nemico", ha aggiunto. Il cessate il fuoco è stato annunciato nella da Mosca: il Cremlino ha accettato una tregua di alcune ore per permettere alla popolazione civile di mettersi al sicuro attraverso dei corridoi umanitari. Le trattative per i negoziati sarebbero durate diverse ore, ma alla fine l'accordo è stato raggiunto: vediamo quindi quanto durerà il cessate il fuoco e dove saranno evacuati i civili in fuga da Mariupol e Volnovakha, due città nella parte più orientale del Paese che da giorni vengono devastate dalle bombe e dai missili russi.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina Rbk, l'evacuazione dei civili da Mariupol potrebbe durare diversi giorni. Il cessate il fuoco, però, durerà solamente alcune ore al giorno. Ad esempio oggi durerà dalle ore 11 alle 16, orario locale. Appena cinque ore, quindi, per far uscire dalla città decine di migliaia di persone. La rotta prevista per il corridoio umanitario seguirà Mariupol – Nikolskoye – Rozovka – Polohy – Orekhov – Zaporozhye, sempre secondo quanto riportato dall'agenzia ucraina.

I civili potranno partire sia con le proprie auto, che con appositi bus messi a disposizione. La ministra ucraina per il Reintegro temporaneo dei territori occupati, Iryna Vereshchuk, ha detto che secondo le rotte concordate i civili (ha parlato di circa 200 mila persone) saranno trasferiti anche a Zaporizhzhia

"Siamo riusciti a ottenere un accordo per fornire assistenza a quelle città in Ucraina che si trovano nella situazione peggiore e terribile, Mariupol e Volnovakha, per salvare bambini, donne e anziani. Per fornire farmaci e cibo a chi sta lì in quei luoghi. Le persone disposte a lasciare questi luoghi dovrebbero essere in grado di farlo ora utilizzando il corridoio umanitario, ma chi ha la forza e voglia deve rimanere e resistere al nemico", ha detto Zelensky, affermando di essere al lavoro per assicurare il rispetto della tregua. Secondo alcuni funzionari locali, però, le truppe russe non starebbero già rispettando il cessate il fuoco concordato e non avrebbero dato alcuna garanzia perché la tregua venga osservata anche domani.