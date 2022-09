Quando sarà proclamato Re Carlo III e come si svolgerà l’incoronazione Non ci può essere un trono vacante, così il primogenito di Elisabetta è già Re Carlo III. Il cerimoniale però prevede una lunga serie di appuntamenti ufficiali che inizieranno già oggi con il discorso alla nazione.

A cura di Antonio Palma

Mentre il mondo dice addio alla Regina Elisabetta con messaggi di cordoglio, ricordi e affetto, il Regno Unitosi prepara ora a una lunga fase di lutto che passera attraverso la proclamazione del nuovo Re Carlo III e culminerà nei funerali solenni di Elisabetta, previsti tra circa 10 giorni nell'abbazia di Westminster, seguiti dalla sepoltura nella cappella reale di St George's Chapel, nel Castello di Windsor.

Secondo il cerimoniale, non ci può essere un trono vacante, così Carlo, primogenito di Elisabetta e dello scomparso Filippo, ha subito preso lo scettro come confermano da Buckingham Palace che ora indicano il figlio della scomparsa monarca come sua maestà re Carlo III. Dopo le parole di dolore per la scomparsa della madre, anche per lui il cerimoniale prevede una lunga serie di appuntamenti ufficiali che inizieranno già oggi con il discorso alla nazione.

In mattinata, intorno alle 10, Carlo si rivolgerà ai suoi sudditi nel primo discordo ufficiale da sovrano. Nel pomeriggio il Re vedrà la neopremier Liz Truss e i rappresentanti del governo, a seguire il leader dell'opposizione, l'arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Leggi anche Le ultime foto della Regina Elisabetta II: il livido sulla mano due giorni prima della morte

Mentre le bandiere delle residenze reali, quelle di Whitehall e di altri edifici governativi saranno abbassate a mezz'asta e i siti del governo listati a lutto, Carlo nelle prossime ore infine sarà ufficialmente proclamato Re al St James's Palace di Londra, davanti a un corpo cerimoniale noto come Accession Council. L’annuncio sarà dato da un balcone del St James's Palace e un altro sarà letto al Royal Exchange nella City di Londra.

Secondo i piani del ‘London Bridge', Carlo poi dovrebbe recarsi al Palazzo di Westminster per ricevere il cordoglio dei parlamentari prima di volare in Scozia il giorno successivo. Qui si recherà quindi al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, dove sarà esposta la salma della Regina e avverrà la cerimonia delle chiavi. Sempre in Scozia parteciperà a una funzione religiosa con l’intera famiglia reale alla Cattedrale di St Giles, principale luogo di culto della Chiesa di Scozia. Infine avrà la sua prima udienza con il premier e il parlamento scozzesi.

A questo punto, mentre la salma della Regina partirà alla Volta di Londra su un treno apposito, Carlo volerà in Irlanda del Nord, dove riceverà un messaggio di cordoglio al castello di Hillsborough e andrà alla cattedrale di Belfast per una preghiera.

Mentre a Londra andranno avanti i preparativi per il funerale alla Westminster Hall, Carlo si recherà in Galles per assistere a una funzione nella cattedrale di Llandaff a Cardiff, quindi visiterà il Welsh Senedd prima di un'udienza con il premier gallese.

Infine Re Carlo tornerà nella Capitale del Regno per ricevere i governatori generali e i primi ministri dei Paesi in cui Sua Maestà era sovrana. Alla vigilia del funerale, Carlo accoglierà poi le famiglie reali straniere prima di presenziare in prima fila ai Funerali solenni della madre Elisabetta all'Abbazia di Westminster, dove il feretro arriverà in processione.