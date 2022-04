Quando l’amore vince sulla guerra: un’ucraina e un russo si sono sposati in Messico Daría Sakhniuk, di nazionalità ucraina, e Semen Bobrovski di nazionalità russa, volevano sposarsi a Kiev. Ma l’invasione russa ha stravolto i loro i piani..

A cura di Biagio Chiariello

Si sono sposati in una piccola cerimonia a Tijuana. Fin qui nulla di strano, se non fosse che marito e moglie sono l'ucraina Daria Sakhniuk e il russo Semen Bobrovski che mercoledì 13 aprile hanno deciso di giurarsi amore eterno dopo essere fuggiti dagli orrori della guerra. La coppia vive infatti in Ucraina, ha spiegato alla rete televisiva Telemundo, e aveva in programma di sposarsi a Kiev. L'invasione russa ha stravolto i loro piani. Due settimane fa sono arrivati ​​in Messico con l'intenzione di chiedere asilo negli Stati Uniti, una misura tuttavia possibile solo per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Semen dunque non poteva recarsi negli USA e così i futuri sposi hanno deciso di convolare a nozze direttamente in Messico.

"Sono molto felice di aver incontrato persone simpatiche che potrebbero aiutarci a riunirci in matrimonio qui a Tijuana", ha detto Daria a Telemundo. "Il problema che la coppia ha dovuto affrontare quando è arrivata al porto di ingresso di San Ysidro è che consente l'accesso negli Stati Uniti attraverso lo status di rifugiato solo a cittadini ucraini o russi che possono dimostrare un legame familiare con documenti validi (nonni, genitori, fratelli, figli o coppie sposate). Per la comunità russa, al momento, non esiste un modo legale per entrare negli Stati Uniti, in relazione a questo conflitto di guerra", ha affermato il Consiglio comunale di Tijuana. Ora che Semen ha sposato un'ucraina, la coppia spera di poter entrare negli Stati Uniti e stabilirsi a New York.