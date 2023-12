Putin ha annunciato la candidatura alle elezioni del 2024: correrà per il 5° mandato da presidente L’attuale capo del Cremlino ha annunciato oggi ufficialmente che si candiderà alle elezioni presidenziali del 2024. La sua vittoria appare scontata.

Vladimir Putin ha annunciato oggi che si candiderà alle prossime elezioni presidenziali russe. A dare la notizia è stata l'agenzia stampa Tass, riferendo che la richiesta formale sarebbe arrivata nei giorni scorsi al capo del Cremlino da Artem Zhoga, presidente del parlamento della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e padre di un militare caduto nella guerra in Ucraina. Putin, in occasione della cerimonia della Giornata degli Eroi della Patria, ha dichiarato di aver riflettuto a lungo e intensamente sul da farsi e di aver deciso infine di rompere gli indugi: "Bene, hai ragione. È ora di decidere", ha detto il leader russo rivolgendosi direttamente a Zhoga. L'attuale mandato del presidente Vladimir Putin scade il 7 maggio 2024. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per il 17 marzo.

La candidatura di Putin non è una sorpresa. La corsa dello zar, 71 anni, non è mai stata in dubbio: dal 1999 Putin è al vertice del potere in Russia, Paese di cui è stato per quattro volte presidente e per due primo ministro. L’ultima riforma costituzionale, ideata ad hoc per consentirgli di restare al potere, gli permette di fare altri due mandati di 6 anni. Un passo indietro del capo del Cremlino del resto non era tra gli scenari possibili, né sono attesi colpi di scena dalle urne, in un contesto politico in cui Putin controlla di fatto tutti i mezzi di comunicazione, con opposizioni deboli e l’assenza di rivali credibili.

La rielezione di Putin appare quindi scontata, salvo clamorose sorprese: questo significa che lo zar resterà al potere almeno fino al 2030 con la possibilità di ricandidarsi fino al 2036 per un altro mandato, prevedibilmente l'ultimo anche per ragioni puramente anagrafiche. Secondo i sondaggi, Putin ha un indice di gradimento superiore all'80 per cento. Le elezioni di marzo 2024 si svolgeranno nell’arco di tre giorni, dal 15 al 17.