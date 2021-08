Puma trascina via il figlio di 5 anni, mamma coraggio lo prende a pugni e lo mette in fuga L’incredibile scena in California dove il puma ha afferrato il piccolo e lo ha portato via per circa 50 metri prima che la madre del bimbo si accorgesse di quanto stava accadendo. La donna, che era in casa in quel momento, ha raccontato di aver sentito un rumore all’esterno e di essere subito uscita. Senza pensarci su due volte, ha rincorso l’animale e lo ha preso a pugni sul volto per fargli mollare la presa, riuscendo infine a metterlo in fuga.

A cura di Antonio Palma

"Il vero eroe di questa storia è sua madre perché ha assolutamente salvato la vita di suo figlio" così il portavoce del Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California, Patrick Foy, ha commentato quanto accaduto nei giorni scorsi nello stato americano quando una mamma coraggio ha strappato dalle fauci di un puma il proprio figlioletto scagliandosi contro l'animale selvaggio a mani nude. L'incredibile scena si è consumata in una zona periferica della cittadina di Calabasas, sulle colline a ovest della San Fernando Valley, nella contea di Los Angeles. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, era giovedì pomeriggio e il piccolo di 5 anni stava giocando da solo proprio davanti casa quando il puma di oltre 30 chili è apparso all'improvviso e lo ha attaccato trascinandolo via.

Il puma lo ha preso con la bocca e lo ha portato via per circa 50 metri prima che la madre del piccolo si accorgesse di quanto stava accadendo. La donna, che era in casa in quel momento, ha raccontato di aver sentito un rumore all'esterno e di essere subito uscita perché sapeva che il figlio stava giocando fuori e in quel momento ha visto il leone di montagna che portava via suo figlio. Senza pensarci su due volte, ha rincorso l'animale e lo ha preso a pugni sul volto per fargli mollare la presa, riuscendo infine a metterlo in fuga. "È corsa fuori di casa e ha iniziato a prendere a pugni e a colpire il puma con le sue mani nude e lo ha allontanato via da suo figlio" ha spiegato Foy .

Il piccolo è stato poi soccorso e trasportato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato numerose lesioni alla testa e alla parte superiore del busto. Il bimbo è ora ricoverato in condizioni stabili. Il puma che lo ha attaccato invece è stato individuato dalle guardie e ucciso. Durante la ricerca in zona dopo l'allarme infatti, le guardie hanno rinvenuto il puma ancora nascosto in un angolo della proprietà e gli hanno sparato.