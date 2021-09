Puledro bruciato vivo, sopravvive miracolosamente: l’incredibile storia di Phoenix Il povero animale, appena 3 mesi di vita, è stato dato alle fiamme da ignoti mentre si trovava in una stalla ad Ash, West Kingsdown, in Regno Unito. Il suo corpo è stato orribilmente segnato dalle ustioni, ma è miracolosamente riuscito a sopravvivere. Ora si sta riprendendo presso una struttura nel Norfolk. E la sua storia ha commosso tutti.

A cura di Biagio Chiariello

Sta recuperando lentamente dopo essere sopravvissuto miracolosamente a un orribile incendio doloso. Phoenix è un puledro sicuramente fortunato. Ha solo tre mesi ed è quasi morto quando è stato dato alle fiamme in quello che le autorità britanniche hanno definito un "barbaro atto di crudeltà" il mese scorso. L'animale è stato trovato moribondo su una strada nel Kent dopo essere fuggito da una stalla ad Ash, West Kingsdown, dove si sospetta che i balordi abbiano appiccato il fuoco. È stato portato al Redwings Horse Sanctuary a Hapton, nel Norfolk, dove ora si sta riprendendo.

Nicola Knight, responsabile delle comunicazioni di Redwings, ha dichiarato: "Siamo ancora agli inizi, ma clinicamente Phoenix sembra essere molto forte … è un vero tesoro, il nostro team veterinario è davvero colpito. Va d'accordo con la sua nuova ‘mamma adottiva' Mildred e ogni giorno sembra stare meglio e divertirsi di più".

Il cavallo è stato completamente bendato per prevenire possibili infezioni legate alle ustioni, con le medicazioni che devono essere cambiate ogni due giorni. Per tirarlo su di morale mentre si riprende, lo staff ha decorato le sue bende con disegni per bambini: da superman, passando per le coccinelle e gli arcobaleni.

Le terribili ustioni

Phoenix ha ancora bisogno di cure 24 ore su 24, compresi esami del sangue giornalieri, e i veterinari stanno valutando degli innesti cutanei. Il Redwings ha sottolineato come il cavalluccio sia stato inondato di regali da quando la sua storia è venuta alla luce. "La gente lo ha preso davvero preso a cuore. Vorremmo ringraziare tutti, significa davvero molto per noi".

Dopo che il puledro è stato portato nella struttura il mese scorso, un portavoce di Redwings ha affermato che l'ospedale "non ha mai visto niente di così terribile", a proposito delle ustioni. "Non pensavo che riuscisse a sopravvivere…", hanno detto. Resta inteso che la polizia del Kent è stata informata del presunto incendio doloso, ma non sono stati ancora effettuati arresti.