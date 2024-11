video suggerito

Professoressa arrestata per violenza sessuale su studente 13enne in Usa: “Ha abusato di altri minori” Secondo l’accusa, la docente 43enne avrebbe adescato e aggredito sessualmente la vittima di 13 anni nella sua classe e successivamente l’avrebbe convinta ad avere rapporti sessuali con lei nel suo veicolo. La polizia di Los Angeles crede che vi siano altre vittime e ha invitato i ragazzi a farsi avanti e a denunciare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una professoressa di 43 anni della San Fernando Valley è stata arrestata in Usa con la pesante accusa di violenza sessuale su un suo studente di soli 13 anni ed è sospettata di aver abusato di altri minori in sua custodia. La donna è stata fermata nelle scorse ore dalla polizia locale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles e deve rispondere di varati reati tra cui cinque capi d'imputazione per atti osceni con un minore e un capo d'imputazione per fornitura di marijuana a un minore.

Secondo l’accusa, infatti, la docente 43enne Colleen Jo Matarico avrebbe adescato e aggredito sessualmente la vittima di 13 anni nella sua classe e successivamente l’avrebbe convinta ad avere rapporti sessuali con lei nel suo veicolo dove gli avrebbe anche fornito della marijuana.

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, la donna, residente a Valley Village, è stata arrestata il 7 novembre dopo una denuncia circostanziata e ora è trattenuta in carcere con una cauzione enorme di 1,3 milioni di dollari. Il dipartimento di polizia non ha specificato la scuola dove insegnava e dove si sarebbero consumati i fatti ma sui suoi profili social la donna afferma che è un'insegnante di sostegno presso il Los Angeles Unified School District. Il suo nome è elencato inoltre come insegnante alla John Burroughs Middle School nella zona di Hancock Park a Los Angeles.

La polizia ha affermato che l'indagine è stata inviata dall'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles e l’inchiesta potrebbe portare a ulteriori accuse nei confronti dell’indagata perché si ritiene possa aver abusato di altri minori in sua custodia. Le autorità hanno diffuso anche una sua foto proprio nella speranza di indurre più persone a farsi avanti e a denunciare eventuali abusi. “Tutte le potenziali vittime o le persone in possesso di informazioni sul caso sono invitate a contattare i detective” spiega la polizia.